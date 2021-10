Ayudó a Yordenis Ugás a derrotar a Manny Pacquiao. Ahora este cubano va a la pelea más dura de su vida

ROBEISY RAMIREZ es uno de los mejores amigos de Yordenis Ugas en la academia del profesor Ismael Salas.

Robeisy Ramírez fue una de las armas secretas de Yordenis Ugás. Cuando surgió la pelea con Manny Pacquiao, se le pidió ayuda al doble campeón olímpico y este no lo dudó, aunque se tratara de vencer a su ídolo de toda la vida, porque si alguien admiraba el “Tren’‘ era al legendario filipino.

Con todo lo hecho junto a Ugás y bajo la guía del profesor Ismael Salas, Ramírez irá a su segundo combate de la temporada contra Orlando “Capu’’ González, quien es otro de los prospectos de la empresa que preside Bob Arum y que ha desarrollado toda su carrera entre su Puerto Rico natal y varios escenarios de la Florida.

Ambos estarán mostrándose en uno de los programas -la trilogía de Tyson Fury y Deontay Wilder- más esperados del 2021 y que llegará a millones de aficionados de todo el planeta, de modo que la vitrina no puede ser mejor y quien gane habrá dado un paso importante hacia un choque por la faja mundial en las 126 libras.

Cuando supiste que era Orlando González, ¿qué pensaste?

“Lo mismo que pasa cuando me dan cualquier otro rival. Es un boxeador fuerte que va a venir a trabajar, va a querer derrotarme y por lo tanto hay que prepararse. Sea el que sea siempre hay que estar bien preparado y creo que hicimos un excelente campamento. Estamos listos para la guerra’‘.

Me dicen que esta pelea será sumamente importante para tu futuro.

“Esta es una pelea importante. Es un boxeador bastante conocido, aguerrido, tiene buen record. Es mi primera pelea a 10 rounds. Los dos estamos en condición de avanzar un paso más. Hay que sacar esta pelea sí o sí. Si el equipo de Orlando y él mismo no tienen esa mentalidad, están bien jodidos’‘.

Será una mega cartelera, el mundo estará pendiente, ¿sientes presión?

“No soy de presionarme. He estado en eventos grandes y sé hacer mi trabajo en la cartelera que sea. Sé que será la cartelera más grande del 2021 y todos estarán mirando. Veremos muchas buenas peleas, pero la mia tengo que sacarla primero y después veremos lo que suceda con los demás’‘.

Frank Sánchez y tú representarán al boxeo cubano esa noche.

“Frank tiene un buen equipo, está creciendo su carrera como yo. Estoy feliz por él y por todos los cubanos que vamos avanzando. Siempre trato de dar mi apoyo a todo el que se me acerca. Frank y yo nos conocemos desde el 2008, desde que teníamos 14, 15 anos. Espero verlo en los camerinos para darle mi aliento. Y que salgamos victoriosos los dos’‘.

Hablando de apoyar, muchos no saben que fuiste el principal sparring de Ugás.

“Desde que yo estoy en el boxeo, desde Cuba, si había un boxeador que seguía era Manny Pacquiao, por su estilo de pelea y por ser zurdo como yo. Siempre lo he seguido, siempre he visto sus peleas. No soy amante a sentarme a ver boxeo, pero cuando peleaba Pacquiao tenía que verlo. Aprendí mucho de él. Una leyenda’‘.’

¿Cómo ayudaste a Ugás para esa pelea?

“Cuando el profesor y Ugás me piden la ayuda, me ofrecí. Yordenis fue el primero que me brindó la mano cuando llegué a este país. Me puse a ver qué le podía hacer Pacquiao, traté de estar en la piel de Pacquiao para que Ugás pudiera hacer un buen plan de pelea y todo salió perfecto y fue una victoria bien grande para el boxeo cubano’‘.

¿Cuánto te ayudó estar en el campamento de Ugás?

“Yo ya estaba en el mío, pero no había hecho sparrings, pero lo adelantamos todo para ayudar a Yordenis. Terminamos con Yordenis y seguimos con las sesiones de sparrngs propiamente mías y eso me tiene totalmente listo para esta pelea. Ahora hemos hecho cosas nuevas y eso se verá el 9 de octubre’’.