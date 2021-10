Le he prometido a mi familia ser campeón mundial y lo voy a cumplir. Este cubano pelea en la boca del lobo en México

Dos veces ha peleado Neslán Machado en los últimos tres años. Su talento y su promesa no han podido despegar como él esperaba a causa de un rosario de lesiones que le han detenido la carrera

Dos veces ha peleado Nelán Machado en los últimos tres años. Su talento y su promesa no han podido despegar como él esperaba a causa de un rosario de lesiones que le han detenido la carrera, pero no el deseo de seguir peleando encima de un ring.

Este sábado el cubano regresa al boxeo en Monterrey, México, para enfrentar a Adam Salazar en un choque que no debiera traerle muchos problemas y marcar, finalmente, una ruta de destino hacia la búsqueda de un título mundial, algo que nunca se ha ido de su mente.

Bajo la atención del profesor Jorge Rubio, Machado sabe que debe impresionar a los directivos de la empresa MTK Global, una entidad inglesa que tiene muchas expectativas con él y desea verlo avanzar lo más rápido posible.

Hacía rato que no peleabas, ¿cómo sientes el regreso?

“Llego a esta pelea con muchas ganas. Hemos hecho un tremendo campo de entrenamiento en Las Vegas. Decidimos hacer el campamento aquí para aprovechar la altura, porque como vamos a pelear en Monterrey el 2 de octubre contra un mexicano, pues pensamos que la altura va a ser lo mejor para este enfrentamiento’‘.

¿Qué has estudiado de tu rival?

“Como todos los mexicanos, lo único que hacen es ir adelante y tirar muchos golpes a lo loco. Nosotros nos hemos preparado bien para hacer nuestro trabajo. Si tenemos que intercambiar, pues lo haremos. Si tenemos que boxear, también lo haremos. Todo dependerá de lo que suceda y cómo se vaya desarrollando la pelea’‘.

Vas a tener el público totalmente en contra.

“No me guio mucho por el público. Cuando subo encima del ring voy a hacer mi trabajo y voy con la mente preparada para hacer mi trabajo y logro aislarme del resto del mundo, solo concentrado en mi rival y en lo que me dice mi entrenador Jorge desde la esquina. Si el público mexicano grita en mi contra, pues lo haré callar’‘.

Tienes mucho talento, pero las lesiones te han atrasado.

“Creo que lo peor quedó atrás. Si Dios quiere, vamos adelante sin que nada nos detenga. Espero que a partir de ahora vengan glorias y cosas buenas en mi carrera, pero no cabe duda de que las lesiones me han atrasado, aunque también me han hecho más fuerte. Ahora mismo me siento súper bien’‘.

MTK estará muy pendiente, ¿quieres impresionarlos?

“Todo está muy bien con los ingleses. MTK ha entendido que las lesiones son cosas que suceden y le pasan a cualquier boxeador. Ellos, por encima de todas las cosas, han visto mis esfuerzos por volver en la mejor forma posible y confían en que puedo ser algo muy importante para esa empresa’‘.

Después de tanto tiempo y tropiezos, ¿qué te mantiene en el boxeo?

“Muchos deportistas se mantienen por dinero, pero para mí esto siempre ha sido un sueno. Siempre he querido ser ese campeón mundial, ese cubano que todo el mundo sigue, ese boxeador que le prometió a su familia que iba a ser campeón y que va a cumplir. A Jorge también se lo prometí. No creo en obstáculos, todos los voy a romper’‘.