El Pitbull de Cuba vuelve a morder en el ring. Ahora solo debe mantenerse saludable

Una vez más se habla de Neslán Machado. El cubano ganó el sábado en Monterrey, México, rompiendo un largo período de ausencia, el último de unos cuantos que han lastrado su desarrollo. Se impuso por decisión unánime y eso es ya una victoria más allá de la victoria.

Machado necesitaba mostrar a sus promotores de MTK Global que se encuentra totalmente recuperado y que el fantasma de las lesiones, al menos por el momento, ha desaparecido de su cuerpo. La pelea era una prueba en sí de su talento, pero también de su resistencia.

“Para todo el tiempo que Neslán estuvo fuera, creo que tuvo una excelente faena’‘, comentó su entrenador Jorge Rubio. “Esta pelea es muy importante, porque sobre ella vamos a fundar nuevo capítulo en su carrera. Neslán está de vuelta y ya eso es tremendo éxito’‘.

Vencer a Adam Salazar era importante, demostrar que las habilidades estaban todavía en sus manos, ganara o perdiera, revestía un significado capital, porque nadie quiere apoyar una carrera que no va a ninguna parte. Afortunadamente, la de Machado aún tiene destino.

En algún momento, este chico de Villa Clara era visto como uno de los mejores prospectos entre las 122 y las 126 libras. En una de sus últimas peleas amateurs venció, incluso, a Teófimo López, cuando ambos eran apenas dos principiantes en el boxeo. Lo venció con presión, con esa insistencia que le ganó el apodo del Pitbull.

Luego López emprendería un viaje vertiginoso hacia el estrellato. Eso que su padre denominó “The Takeover’‘ y que culminaría con el triunfo sobre Vasyl Lomachenko, mientras que Neslán parecía haber encontrado un camino hacia el éxito, cuando los ingleses de MTK lo convirtieron en una de sus primeras firmas de este lado del Atlántico.

Las lesiones se encargaron de romper esos planes y Machado (18-0, 8 KO) tuvo que pasar por el quirófano en una ocasión o someterse a largos períodos de descanso, cediendo el escenario a otros boxeadores que iban llegando a su división. De pronto, del cubano se hablaba nada o poco.

De ahí la importancia de este triunfo en México. De acuerdo con el equipo de Machado, MTK le buscará otro combate en diciembre y luego en el 2022 lo tirará literalmente en el fragor de los rankings contra hombres de primera línea. Nadie tiene tiempo para perder.

Afortunadamente, Neslán ha perdido tiempo pero no su carrera. A sus 25 años se encuentra en ese punto justo donde la potencia de la juventud entronca con las experiencias de la vida, porque esa cuota de frustraciones, bien canalizadas, habrán de servirle en lo adelante.

“Creo que lo peor quedó atrás. Si Dios quiere, vamos adelante sin que nada nos detenga’‘, comentó Machado. “Espero que a partir de ahora vengan glorias y cosas buenas en mi carrera, pero no cabe duda de que las lesiones me han atrasado, aunque también me han hecho más fuerte. Ahora mismo me siento súper bien’‘.

El Pitbul está de vuelta y de eso se habla.