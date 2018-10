Sería un grave error traer a Mourinho a dirigir a la selección de Estados Unidos

Como un jarro de agua fría debe ser recibida por los estadounidenses la noticia sobre la posible llegada del todavía entrenador del Manchester United José Mourinho para hacerse cargo de la selección nacional de fútbol de Estados Unidos.

Según reveló en su cuenta de Twitter el periodista Grant Wahl, de Sports Illustrated , “parece estar en curso el plan maestro de US Soccer de esperar la disponibilidad de José Mourinho antes de contratar a alguien para el trabajo de USMNT ”.

La selección de EEUU lleva un año sin técnico y evidentemente necesita uno, pero no uno cualquiera, sino más bien uno que conozca el medio, uno que se adapte, uno que traiga soluciones y no un equipaje cargado de problemas.

Lo más curioso es que la US Soccer no está esperando porque triunfe, sino que está esperando a que fracase de nuevo para proponerle venir a EEUU, si no es que ya se lo han propuesto ya, porque cuando el río suena agua trae.

El gran logro de Mourinho fue ganar la Champions con el Oporto en el 2004, antes de comenzar a dirigir a los súper equipos.

Con el Chelsea ganó dos ligas Premier, más no la Liga de Campeones, que volvió a conquistar con el Inter en el 2010, poco antes de recalar en el Real Madrid, con el que solo conquistó una liga en tres años. Desde entonces solo ha conseguido una liga con el Chelsea, del que fue despedido un año después.

Su súper proyecto con el Manchester United va en vía de un nuevo fracaso y solo es cuestión de tiempo que le muestren la puerta de salida. El Man U va 10mo con una plantilla de $985 millones repletas por internacionales indiscutibles en sus selecciones.

Mourinho tiene la cualidad de ser exigente y sus equipos suelen ser ultradefensivos, pero su estrategia en ataque está vacía y solo se basa en lo que logren hacer sus individualidades. Y eso no es precisamente lo que necesita la selección estadounidense.

Mejor sería contratar a un técnico local y si va a ser extranjero buscar entre Gerardo “Tata” Martino, José Pekerman, Marcelo Bielsa o Zinedine Zidane, que ahora está libre. Para mí el ideal es Landon Donovan y de momento pueden dejar al interino Dave Sarachan, quien lo viene haciendo muy bien.

Sarachan tomó en octubre del 2017 las riendas del equipo de las barras y las estrellas, con tres triunfos, tres empates y dos derrotas y este 11 de octubre dirigirá a la selección, en los amistosos ante Colombia y Perú, el 11 octubre y el 16 de octubre en Tampa y New Jersey respectivamente.

La estancia de Mou en Manchester depende de la paciencia de la familia Glazer, propietaria estadounidense del United, porque los aficionados, jugadores y leyendas están hartos del entrenador portugués.

EEUU no necesita un técnico que hable más de él que de fútbol y sería el error más grave de Carlos Cordeiro como presidente de la United States Soccer Federation.

EEUU se merece algo mejor.

Siga a Pedro González en Twitter: @PedroJulio59