La bomba de Sergio Ramos puede ser el acontecimiento de este verano

Sergio Ramos, del Real Madrid, celebra después de anotar durante el juego de Copa del Rey ante el Girona en Madrid, España, el jueves 24 de enero de 2019. Foto: AP

Olvídense de lo que dijo Kylian Mbappe en al recibir su premio en la gala de la UNFP, del adiós de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid. Llegó el bombazo del bombazo de un verano que se prevé muy largo.

El capitán del Real Madrid Sergio Ramos le ha pedido a su presidente que le deje marchar libre a China donde tiene una oferta importante y aunque Florentino Pérez le ha dicho que no, es muy posible que la cosa no quede ahí.

“Vino a verme y me dijo que tenía una oferta muy importante de China, pero que no podían pagar tránsfer. Yo le dije que esto no podía ser”, dijo Pérez en una entrevista en Onda Cero. “Es imposible que le dejemos marchar gratis al capitán, sería un precedente peligroso. Y ya está, fue todo cordial”.

Ramos recibiría en el equipo de la súper liga china unos 105 millones de euros por tres años, a razón de 35 millones anuales y es una propuesta que no se puede rechazar por mucho que sea el referente del equipo blanco, donde recibe unos 12 millones anuales.

Si bien el héroe de la 10ma a sus 33 años se merece el mejor trato, el Madrid necesita cobrar el dinero de su marcha, para poder fichar un central de garantías que le pueda suplir. Y sí que se merece que le rebaje la cláusula de rescisión de 200 millones para poder salir.

El defensa es un jugador clave en el proyecto del nuevo Madrid y su salida gratis parece algo imposible, pero si llega una contraoferta con la cual se pueda fichar a jugadores como Matthijs de Ligt (en la agenda del Barcelona) o Virgil van Dijk (Liverpool).

La petición de Ramos nuevamente puede ser un amago para conseguir algo que no tiene, pero puede ser en serio sobre todo después de una mala temporada y de haber tensado su relación con el presidente. De momento Ramos se encuentra de vacaciones y este fin de semana pasó por La Habana.

Mientras el Madrid sigue trabajando en reforzar la plantilla con Eden Hazard y en dar salidas, el Barcelona se está planteando si cesa a su entrenador Ernesto Valverde, después del fracaso en la Champions y la estocada final tras perder con el Valencia la final de la Copa del Rey.

Parece mentira que un equipo que ganó la liga esté sumido en tan profunda depresión y que la culpa de todo la tenga el técnico.

Acaso el córner del 4-0 de Liverpool fue su responsabilidad, o caso al lo sentó Kevin Gameiro en el primer gol valencianista o se le escapó Carlos Soler en el segundo. O fue él el que se operó y no se borró de la final.

Bastante ha hecho Valverde con lo que tiene, sin embargo el Barcelona ya tiene preparada la opción Roberto Martínez, el seleccionador de Bélgica, como su posible sustituto.

Pero habrá que darle otro delantero como Griezmann y otro volante con ADN Barsa. además de Frenkie De Jong. Ha quedado demostrado que Ivan Rakitc, Arthur y Arturo Vidal no están a la altura en medio campo, mucho menos Malcolm, Ousmane Dembelé o Coutinho en ataque.

Este verano se prevé mucho más trabajo de lo habitual en los despachos de los dos grandes de España, porque de momento la liga inglesa los ha dejado detrás.