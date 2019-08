¿Es Messi el favorito para ganar el premio The Best?

El argentino Lionel Messi gesticula durante el partido por el tercer lugar del torneo de fútbol de la Copa América contra Chile en el Corinthians Arena en Sao Paulo, Brasil, el 6 de julio de 2019. AFP/Getty Images

La FIFA ha anunciado los 10 candidatos al premio The Best que premia al mejor jugador de la pasada temporada y los tres finalistas serán anunciados antes de la ceremonia de premiación, el 23 de septiembre en el teatro Scala de Milán.

En la lista no pueden faltar el argentino del Barcelona Lionel Messi ni el portugués de la Juventus Cristiano Ronaldo, cada uno con cinco Balones de Oro, después de llevar más de una década peleado por ser el mejor jugador del mundo.

Será la cuarta edición de este premio de la FIFA . En el 2016 lo ganó Cristiano, seguido por Messi y Antoine Griezmann; en 2017 repitió Cristiano, seguido por Messi y Neymar; y en el 2018 lo ganó`el croata del Real Madrid Luka Modric, seguido por Cristiano y Messi.

Resulta curioso que entre los 10 no se encuentren esta vez ni Griezmann, ni Neymar ni Modric.

Además de Cristiano y Messi en la lista están Mohamed Salah, Virgil van Dijk y Sadio Mane, tres campeones de la Liga de Campeones con el Liverpool; Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt, hoy ya exjugadores del Ajax; además de Kylian Mbappé, del PSG; Harry Kane, del Tottenham; Eden Hazard, ex del Chelsea.

El único de toda América es el argentino Messi, quien también es el único que juega en la LaLiga, dominando la lista la Premier con cinco, donde no hay nadie del campeón Manchester City.

Tampoco hay españoles, alemanes o italianos; siendo Holanda la de mayor representación con tres.

A primera vista Messi y Ronaldo deben estar entre los tres finalistas después de haber conquistado sus respectivas ligas y haber llegado a cuartos en la Champions; aunque Mbappé, campeón en Francia y Van Dijk pudieran dar la sorpresa, como Modric la pasada temporada.

Messi tiene todas las boletas al ser el líder goleador en la liga española donde fue campeón con el Barcelona y en la Champions, donde cayó en semifinales ante el Liverpool de Van Dijk. En la Copa América ni tuvo una destacada actuación, aunque su equipo llegó a semifinales.

Cristiano no anotó tanto como de costumbre, pero sus goles llevaron a la Juve a la cima del Calcio y cuartos en la Champions, donde cayó ante el Ajax de De Jong y De Ligt.

Van Dijk es un defensa que ha tenido mucho que ver en el título de los Reds en la Champions y el subcampeonato de la Premier, además de ser segundo en la Liga de Naciones y, a pesar de ser defensa, es el candidato para aquellos que no quiere ver de nuevo a Cristiano o a Messi con el premio.

Mbappe con 33 goles se puso al PSG sobre sus espaldas y lo llevó al título de la Ligue, fue eliminado por el Ajax en octavos de la Champions y su Francia no llegó al Final Four de la Liga de Naciones.

Mané tiene casi lo mismo que Van Dick a diferencia que hace goles y que subcampeonato fue con Senegal en la Copa África.

El favorito es Messi, por su goles; pero igual puede ganarlo Cristiano y Van Dijk, por sus títulos.

No hay duda de que los mejores técnicos dirigen en la Premier y están nominados al premio The Best Jurgen Klopp, del Liverpool, Pep Guardiola, del Manchester City, y Mauricio Pochettino, del Tottenham. El favorito es Klopp.

Entre las mujeres la lista de 12 jugadores la encabeza la delantera de la selección de Estados Unidos Megan Rapinoe, además de sus compatriotas Alex Morgan, Rose Lavelle y Julie Ertz, después de ganar que ganó su segunda Copa del Mundo consecutiva.

Otras destacadas en la lista son la inglesa Ellen White, la francesa Wendie Renard y la holandesa Vivianne Miedema. No está la brasileña Marta, ganadora de la pasada edición, ni Carli Lloyd, de EEUU. La favorita es Rapineo, pero igualmente Morgan podría llevarse el premio.

La entrenadora de EEUU Jill Ellis, quien recientemente anunció que dejaba la selección es la amplia favorita para el premio de entrenadora de mujeres.

Los premios The Best para el jugador y el entrenador del año, tanto en fútbol masculino como femenino, son el resultado de un proceso de votación que involucra a los capitanes y los entrenadores de todos seleccionados nacionales, a los aficionados y de un grupo de más de 200 representantes de la prensa de los seis continentes.

Los aficionados pueden votar solo una vez y dentro de 53 días se conocerán los ganadores.