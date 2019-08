Finaliza la cumbre por Neymar: ¿No hay acuerdo o está más cerca?

Neymar observa un partido entre el Paris Saint-Germain y el Rennes, el 3 de agosto de 2019. AFP/Getty Images

La novela de Neymar este verano no tiene fin. Como todo buen culebrón cada día se rellena con nuevos capítulos sin que con ello pierda interés.

En el de este martes fue la reunión entre el Barcelona y el París Saint Germain por Neymar Jr., que terminó sin acuerdo, al menos en apariencia, porque la delegación del Barça se marchó muy optimista.

El encuentro en París, si bien no fue el definitivo, tal como se esperaba, si se puede ser que fue productivo para el Barcelona, quien dice que “Neymar está más cerca”.

Cuán cerca no se sabe, porque el PSG no aceptó ninguna de sus dos ofertas y muy bien podría no aceptar ninguna y quedarse con el brasileño para afrontar esta temporada, principalmente ahora que tiene lesionados a los delanteros Kylian Mbappe y Edinson Cavani.

Se dice que el Barça ofreció primero $150 millones: $30 esta temporada y el resto en la próxima y luego $170 pagaderos en el 2020 y 2021, más $40 ahora. El PSG dijo que aceptaba $170 con el pago inicial de $40 millones y los otros $130 millones el próximo año.

La cuestión es que el equipo culé no dispone de efectivo y con el mercado inglés cerrado ningún equipo puede afrontar la compra de algunos de sus jugadores por una buena suma de dinero.

Resulta muy extraño que no entrasen en juego futbolistas, después de cuatro horas de reunión en París. En principio los azulgranas pueden ofrecer a Dembelé a pesar de que ahora está lesionado y el PSG con anterioridad también había pedido a Semedo, quien a su vez no quiere irse.

El tiempo ahora corre en contra del Barcelona, que tiene cinco días para cerrar la operación, aunque espera cerrar este viernes el trato, al parecer poniendo a Dembele sobre la mesa.

En principio aunque parece que está más cerca del Camp Nou, locierto es que de momento no hay acuerdo y no hubo día D, sin embargo la ilusió azulgrana es la misma.

Parte del optimismo del Barcelona se debe a que Neymar supuestamente le ha comunicado al PSG va al Barça o se queda en el PSG.

Sin embargo, el Real Madrid no ha descartado su fichaje y se mantiene al acecho por si ve una buena ocasión. Florentino siempre a querido a Neymar, pero su alta ficha ahora no es de su agrado, además de que el Madrid prefiere traer a Mbappe la próxima temporada.

Si realmente el presidente del Madrid lo quisiera lo podría traer, ahora que está a tiro, pero ni las filtraciones de unos y otros son de fiar. Mientras tanto estaremos pendiente del siguiente capítulo de la novela “Neymar”.