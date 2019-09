Neymar se entrena en Miami para jugar un amistoso contra Colombia

Neymar: un viaje hasta la cima del fútbol mundial A los 17 años, Neymar entró en el mundo del fútbol a lo grande. Desde entonces, ha puesto su nombre en todos los libros de récords y se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo. Up Next × SHARE COPY LINK A los 17 años, Neymar entró en el mundo del fútbol a lo grande. Desde entonces, ha puesto su nombre en todos los libros de récords y se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo.

Neymar Jr. tras perderse la Copa América y protagonizar la novela del verano, regresa al combinado de Brasil que este viernes protagonizará un partido amistoso ante Colombia en Miami.

El partido entre dos de las mejores selecciones del mundo se jugará este 6 de septiembre (8:30 p.m.) en el Hard Rock Stadium y se espera que Neymar una vez recuperado de la lesión se encuentre entre los titulares de la canarinha.

Fue precisamente en un partido amistoso contra Qatar que Ney se lesionó lo que le impidió participar en la Copa América en su país y no ser parte del equipo que conquistó el título.

Desde entonces no ha jugado ya que su club, el Paris Saint Germain (PSG), no lo ha alineado esperando que terminaran las negociaciones con el Barcelona que, como ya es conocido, no llegaron a ninguna parte.

El club azulgrana no pudo satisfacer las altas pretensiones del club parisino, protagonizando el novelón del verano. El Barça se quedó sin, dinero tras los fichajes de Antoine Griezmann y Frenkie de Jong y el PSG pedía por Neymar cerca de 300 millones de euros, una cifra que prácticamente era negativa a venderlo.

Neymar incluso viajó a Miami antes de cerrar el mercado de fichajes para incorporarse a la seleçao inmediatamente. Para Ney volver al terreno de juego con la seleçao es lo mejor que le podía pasar para comenzar en su intento de regresar a los planos estelares.

El pentacampeón mundial y actual campeón de América hace varias semanas anunció su lista de convocados entre los que destacaba la vuelta de Neymar y Vinicius y las ausencias de Marcelo y del portero Becker Allison por lesión.

De este modo el once titular de TIté podría ser: Ederson; Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Arthur, Casemiro, Coutinho; Vinicius, Firmino y Neymar.

No lo tendrá fácil. Enfrente tendrá una Colombia que aunque no tiene ni a James Rodríguez, ni a Radamel Falcao por molestias físicas, si tiene con qué plantarle cara.

Con Carlos Queiroz al mando, la selección cafetera dejó muy buen sabor de boca en la pasada Copa América e iniciar su preparación para Catar 2022 ante el campeón es un buen indicador del nivel con que comienza.

La alineación de Colombia bien podría ser esta: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Luis Díaz o Yairo Moreno; Luis Muriel y Duván Zapata.

Sin duda alguna será de entrada un plato fuerte y un verdadero lujo para Miami poder ver de cerca a estas dos grandes potencias.

Por suerte el huracán Dorian no azotó el sur de la Florida y así permitió que pudiera jugarse el Brasil-Colombia, en el primero de los dos partidos de cada selección en Estados Unidos.

Luego, el 10 de septiembre, Colombia jugará en Tampa contra Venezuela y Brasil en California frente a Perú para completar la fecha FIFA, donde la selección de EEUU se enfrentará a México el mismo día 6 en New Jersey y luego a Uruguay el día 10, partidos que ningún amante del fútbol debería perderse.