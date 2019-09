¿En realidad Messi supera a Cristiano como mejor jugador del mundo?

Una breve historia de la Champions League La Champions League es uno de los torneos de fútbol más prestigiosos del mundo. Aquí presentamos la historia del torneo, incluyendo a las figuras más importantes que han jugado en esta competición. Up Next × SHARE COPY LINK La Champions League es uno de los torneos de fútbol más prestigiosos del mundo. Aquí presentamos la historia del torneo, incluyendo a las figuras más importantes que han jugado en esta competición.

Esta semana la batalla sin fin por ser el mejor futbolista del mundo en la actualidad escribió un capítulo más, cuando Lionel Messi habló de su situación en el Barcelona, mientras Cristiano Ronaldo lo hacía en la cancha con Portugal.

Claro que esto lo pudiera definir el Balón de Oro, un premio que han ganado cinco veces cada uno y que el próximo que lo gane entre ellos desequilibraría la balanza, pero hoy ninguno de los dos es el favorito sino el holandés Virgil van Dijk.

“No sé. Es tan raro esto del Balón de Oro, ya no se sabe quién es favorito. Últimamente se mira más los resultados a nivel de equipo, que no está mal”, dijo Messi al Diario Sport. “A la Champions se le da mucha importancia. Otras veces, al Mundial se le da mucha importancia y otras no. La verdad es que no hay una línea definida para definir el ganador”.

Messi es el futbolista mejor pagado del mundo y el Barcelona no solo ha hecho un gran esfuerzo para ello, sino que ha contratado a su alrededor un equipo muy competitivo. Aún así Leo duda de que hubieran hecho un esfuerzo por traer a Neymar, que quería venir.

“Sinceramente no sé si [la directiva] hizo todo lo posible”, comentó Messi. “No sé lo que pasaba dentro de la directiva. Sé lo que hablaba con Ney, lo que me contaba de cómo iban las cosas. No sé si el club realmente quería o no”.

Y es que el astro del Barça con la parte económica resuelta ahora más que nada lo que quiere es ganar. Lo curioso es que salió a la luz que es “La Pulga” se puede ir libre este verano.

“Para mí no significa nada la cláusula o el dinero. Me muevo por otras cosas. Lo más importante para mí es tener un proyecto ganador”, indicó el capitán azulgrana. “Mi idea es seguir acá el tiempo que me vea capacitado para rendir y que el físico me lo permita. Quiero ganar. Y quiero ganar en este club. Esta es mi casa. No tengo intención de moverme a ningún lado, pero quiero seguir compitiendo y ganando”.

A buen entendedor.

Messi no manda, y lo dijo, pero si pide, y mucho, que casi es lo mismo. Con el balón en los pies es algo sublime, más no se le puede pedir, ¿no? Ahora está lesionado y todo lo que se puede desear que se recupere y vuelva pronto a la cancha.

Mientras tanto, Cristiano Ronaldo llegaba a los 93 goles con Portugal, tras marcarle el martes cuatro a Lituania, en la eliminatoria a la Eurocopa, y con ello se situó a solo 17 de superar al iraní Ali Daei, el máximo goleador a nivel de selecciones de la historia del fútbol con 109.

De este modo Cristiano, de 34 años, agiganta más su leyenda, superando a Messi, de 32, en ese aspecto.

“Como siempre digo, no vivo el fútbol pensando en los premios individuales, esto es una consecuencia de lo que ganamos colectivamente. Lógicamente marcar muchos goles siempre me ayuda, siempre es bueno”, declaró Ronaldo. “Me siento bien. Es un orgullo representar al equipo nacional. Muy contento no sólo por los goles marcados, sino por ver el nivel de la selección en los últimos años”.

Tanto Cristiano como Leo vienen de ganar sus respectivas ligas. Para Messi su novena, para Ronaldo la sexta, aunque las mismas han sido en las tres ligas más prestigiosas de Europa (3 en la Premier, 2 en la LaLiga y una en el Calcio). CR7 acumula una Champions más (5-4).

A día de hoy ninguno ha ganado la Copa del Mundo con su selección, pero Cristiano tiene una Eurocopa y Messi ninguna Copa América.

En cuanto a goles el argentino ha conseguido 694 goles y el portugués 714, aunque Leo tiene mejor media 0.79 por 0.71 Cris. En asistencias Messi gana 265 a 179.

Como siempre digo, Messi es mágico, Cristiano decisivo y particularmente prefiero ver jugar a Leo, pero en mi equipo pediría primero a Ronaldo.

Claro que todo depende si usted es de Barcelona o del Real Madrid, olvídese de la Juventus, o de Argentina o Brasil, olvidese de Portugal. Ser imparcial es aún más difícil que ser objetivo. En verdad solo sé que en esta carrera hay un gran ganador: el fútbol.