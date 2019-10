Proyecto surgido en Miami apunta a evitar que se pierdan los potenciales Messi en Estados Unidos

Cristopher Corey, ejecutivo principal de VIUSSoccer, que pretende cambiar la forma cómo se trabaja con niños y jóvenes en el fútbol en Estados Unidos. Foto: Luis F. Sánchez.

Quién sabe cuántos Leo Messi se pierden a diario en Estados Unidos, afirmó Christopher Corey, quien encabeza un interesante proyecto surgido en Miami con el grupo Vertical Inclusive US Soccer, que pretende darle coherencia al desorganizado fútbol formativo en este país.

La idea de VIUSSoccer se basa en eliminar los gastos de los padres de familia a la hora de enviar a sus niños y niñas a las academias a jugar fútbol y, sobre todo, establecer eslabones entre las categorías en reemplazo de los muros que existen en la actualidad.

“Nací en Kendall y toda mi vida jugué fútbol, incluso a nivel semiprofesional con el Mobile Alabama y New Orleans”, expresó Corey. “Empecé a sentir en carne propia el problema del desarrollo del fúbol en Estados Unidos años más tarde cuando quise matricular a mis dos hijos en las academias de fútbol. Todas ellas pedían entre $3,000 y S4,000 por la registración, más un pago mensual de $350 correspondientes $200 a implementos deportivos y $150 para pagar a los entrenadores. Muy pocas personas pueden asumir ese presupuesto”.

Corey y un grupo de profesionales empezó a trabajar en la idea de cómo reducir costos y de esta manera hacer más accesibles los programas de fútbol inicial para un mayor número de niños y niñas, sobre todo en las poblaciones de menores ingresos como la latina y la afroamericana.

“Una de las clave del programa de VIUSSoccer fue incluir a quienes manufacturan los implementos deportivos”, explicó Corey. “Entre el fabricante y el cliente se encuentran los distribuidores y los minoristas, y eso aumenta el precio del producto de una manera sustancial. Al eliminar estos dos últimos pasos los implementos deportivos llegan directo a los jugadores y entrenadores, con una rebaja tan grande que permite a las academias de fútbol no cobrar por la matricula”.

-¿Y cómo reaccionaron los fabricantes ante esta propuesta?

-Les encantó la idea y varios se encuentran comprometidos a participar en este nuevo proyecto.

Hasta ahora, dos de las organizaciones más respetadas en la formación de talentos en el sur de la Florida han adoptado el proyecto.

“El Cutler Ridge Soccer, uno de los primeros clubes de formación de talentos en el área de Miami fundado hace 62 años, y el Little Haití FC acordaron con VIUSSoccer y adoptaron su sistema”, aseguró Corey. “Cutler Ridge S. y Little Haiti cuentan con más de 500 niños y niñas cada uno. Y estamos en conversaciones con otras instituciones, algunas sin fines de lucro y otras empresas particulares y la iniciativa les ha parecido muy conveniente”.

Si bien es cierto que el proyecto de VIUSSoccer se inició en Miami su pretención es alcanzar a todo el país y proponer un modelo de integración.

“A diferencia de otros países, el fútbol en Estados Unidos no está enlazado”, explicó Corey. “A nivel profesional no hay ascenso y descenso, el joven que disfruta una beca universitaria gracias al fútbol la pierde si es que al mismo tiempo firma por un club profesional, en los niños y niñas la etapa de formación está partida, no hay continuidad, no hay un proceso eslabonado en el que se asciende de una categoría a la inmediata superior”.

Estas circunstancias impiden que el fútbol en Estados Unidos alcance su máximo desarrollo y, todo lo contrario, se rezaga a pesar que los estadios se llenan, semanas atrás 62,232 aficionados asistieron al Hard Rock Stadium para presenciar el empate 2-2 entre Brasil y Colombia; a pesar que se construyen cada vez más escenarios específicos para el fútbol y a pesar que la selección femenina de EEUU continúa conquistando títulos olímpicos y mundiales.

El fútbol tiene muchos años en Estados Unidos. El torneo más antiguo, la US Open Cup Lamar Hunt nació en 1913, pero participaban los equipos de inmigrantes; la North American Soccer League, que tuvo al Rey del Fútbol Pelé, funcionó entre 1968 y 1985 y la MLS es jovencita, apenas nacida en 1996 frente a las centenarias ligas europeas y de Argentina y Uruguay.

“Esta propuesta puede iniciar un nuevo camino para el fútbol en Estados Unidos”, concluyó Corey. “Porque el objetivo es incluir a todos, pues ahora no existen las condiciones y debido a ello quizás muchos potenciales Messi se pierden con los altos costos y los muros que existen en estos momentos en el país en la formación de los niños, niñas y jóvenes y eso es lo que tratamos de vencer con el proyecto VIUSSoccer”.