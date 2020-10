Golazo de Higuaín le da el triunfo al Inter en su primera visita a Nueva York

El delantero argentino Gonzalo Higuaín celebra su gol, que significó el triunfo 2-1 para el Inter Miami ante los Red Bulls, este 7 de octubre de 2020 en Nueva York.

Un monumento al gol del delantero argentino Gozalo Higuaín al minuto 80 le dio un gran triunfo al Inter Miami 2-1 en su vista a los Red Bulls en Nueva York.

Higuaín tras recibir una falta fuera del área, tomó el balón y cobró magistralmente la falta con un disparo al segundo palo con colocación, potencia y hasta un poco de rosca para que entrara por el ángulo, el gol de la victoria para el equipo de Miami.

“Con respecto al tiro libre de Gonzalo [Higuaín], la emoción estuvo a tope”, dijo el director técnico Diego Alonso.”Estuvimos esperando a un jugador de su calidad y al llegar ha demostrado lo que todos esperábamos y lo que estábamos necesitando; un jugador que pueda terminar jugadas, que nos ayude a ser mejores”.

El ariete argentino estrenaba capitanía, tras la ausencia del portero Luis Robles (fractura en el brazo izquierdo) y a la tercera fue la vencida, tras dos partidos merodeando la puerta rival, anotó su primer gol en Estados Unidos.

De este modo el Inter se reencuentra con el triunfo y llega a 14 puntos (4-2-10) y como ello asciende al 12mo lugar en el Este, a solo cuatro de distancia de los puestos de playoffs.

Tampoco jugó Rodolfo Pizarro, que lo hizo en la selección mexicana en el triunfo 1-0 ante Países Bajos. Pero su puesto lo ocupó excelentemente el otro jugador designado, el argentino Matías Pellegrini, que llegando desde atrás anotó su primer gol en la MLS.

Lewis Morgan condujo sobre la banda derecha y mandó un centro al área que Higuaín dejó pasar y que Pellegrini entrando en el área remató de primera a las redes, al minuto 55.

Fue un tanto importante ya que significaba el 1-1 poco después de que los Red Bulls abrieran la cuenta al minuto 53 aprovechando un fallo del zaguero Ben Sweat, en un partido durísimo para el once de Miami. Omir Fernandez remató en boca de gol el pase raso de Jared Stroud para poner el 1-0 en el marcador.

“Creo que era un partido emocionalmente muy difícil de jugar”, comentó Alonso. “Teníamos cinco bajas de titulares y los que estaban por detrás esperando una oportunidad para ayudar al equipo. Creo que lo han hecho bien y han ayudado”.

Y es que el once titular tuvo varios cambios, el más notable en la portería con el debut de John McCarthy. En defensa el venezolano Christian Makoun realizó su segunda aparición, pero esta vez de titular en lugar de Leandro González.

Al igual que el novato novato Dylan Nealis, quien se enfrentó a su hermano Sean Nealis siendo la quinta pareja de hermanos que se enfrentan en un encuentro de la MLS.

El encuentro no hubiese sido el mismo si Blaise Matuidi, quien siempre deja su sello de calidad, no sacara en la línea de gol un remate de cabeza en el área del jugador del equipo de New York Tom Barlow al minuto 18. El francés reaccionó rápidamente, persiguió el balón y deslizándose logró sacarlo magistralmente.

Si bien no fue el mejor partido del equipo de Miami, sí mostró mucho oficio, jugando fuera ante un rival consagrado y arrancarle una importante victoria

El Inter regresa a casa para medirse al Houston Dynamo este sábado 10 de octubre (5 p.m.) en el Inter Miami CF Stadium.