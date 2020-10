Inter Miami enfrenta al Impact en Nueva York con la idea de prolongar su buena racha y meterse en los playoffs

El delantero del Inter Miami CF Gonzalo Higuaín (34) tira a puerta ante la marca del volante del Atlanta United FC Eric Remedi (5), el pasado 14 de octubre de 2020 en el Inter Miami CF Stadium, en Fort Lauderdale , Florida. dsantiago@miamiherald.com

El Inter Miami pudiera dar este mismo sábado 17 de octubre (7 p.m.) el golpe que necesita para meterse en la zona de play-in, la cual disputa el acceso a los playoffs, si consigue salir airoso ante el Montreal Impact en el Red Bull Arena de Nueva York.

El partido del Inter en la casa provisional del once de Montreal, producto de la pandemia del COVID-19, será transmitido por TV: MyTV 33, y podrá ser escuchado en español por WQBA 1140 AM.

Después de un inicio incierto, el equipo de Miami está desarrollando su mejor fútbol en este momento del campeonato, consiguiendo mantenerse invicto en los últimos tres encuentros, lo cual le ha valido para dar un salto al puesto 12 de la Conferencia Este con 18 puntos (5-3-10).

El partido de este sábado puede servir como piedra de toque, toda vez que el Impact con 20 puntos (6-10-2) ocupa el 9mo puesto en la tabla, por delante del Atlanta United, que en su visita al sur de la Florida salvó milagrosamente un empate 1-1 ante el Inter, después de que éste le pasara literalmente por encima los 90 minutos.

Un nuevo error de concentración le salvó los muebles al United, que de este modo se mantuvo en la zona de play-in.

El Inter después de haber ganado los dos partidos anteriores no quedó conforme con el empate y es muy probable que los de Montreal tengan que pagar los platos rotos.

Para ascender el once de Diego Alonso además de su triunfo precisa que el Atlanta United y el Chicago Fire pinchen ante el líder Toronto y el Sporting KC (3ro en el Oeste) respectivamente, resultados con son bastante factibles.

Por el otro lado, el equipo que dirige el exfutbolista francés Thierry Henry llega al encuentro herido, tras caer 2-2 contra el New England Revolution en su partido anterior, y al parecer no se ha adaptado al Red Bulls Arena, donde no ha ganado en sus últimos cinco juegos.

El Inter en su primera temporada en la MLS, lastimosamente marcada por la tragedia del coronavirus, poco a poco ha ido consolidando su juego y tras la incorporación del zaguero Leandro Gonzáalez, Blaise Matuidi y Gonzalo Higuaín, en estos momentos se vislumbra como un equipo que puede derrotar a cualquiera en su conferencia.

La llegada del hermano del Pipita, Federico Higuaín, quien debutó el pasado miércoles ante el Atlanta, sin dudas ha reforzado el plantel, al ser un futbolista, que además de su buen juego, aporta su vasta experiencia en la MLS.

Pero no tendrá fácil hacerse un hueco en el once de Alonso, con Break Shea, autor del gol ante el United, disputándole el puesto por la izquierda a Matías Pellegrini y al lateral Ben Sweat; con su hermano Gonzalo por el centro y un Lewis Morgan, convertido en el máximo goleador (5) y máximo asistente (6), por la derecha.

En la sala de máquinas Wil Trapp y Matuidi vienen dando lecciones gratuitas de cómo se juega en sus respectivos puestos, moviendo los hilos rosa en la media cancha; donde el estelar Rodolfo Pizarro es el jugador diferente.

Claro que Federico, junto a Víctor Ulloa serían sendos recambios de lujo para cuando necesite de sus servicios un equipo de Miami que a veces sufre un ataque de bobería que le condena.

El Inter para dar el gran salto solo necesita cuidar un poco más los detalles, aprovechando mejor las ocasiones de gol y sobre todo los errores de concentración en defensa. Una defensa liderada por González, junto a Nico Figal y Dylan Nealis o DeLaGarza.

Mientras en la puerta John McCarthy se ha mostrado seguro recibiendo solo un gol, ante el que no pudo hacer nada, en tres partidos. Para Miami será importante mantener la puerta a cero, ya si gana por goleada, mucho mejor.