Este sábado en casa el Inter Miami no juega un partido cualquiera ante el Orlando City, este ya es un clásico

Este sábado 24 de octubre (3:30 p.m. TV: Unimas y Radio: WQBA 1140 AM) el Inter Miami saldrá en busca de un importante triunfo cuando enfrente en su estadio al Orlando City.

El once de de la MLS, de David Beckham y los hermanos Mas, en la Capital del Sol espera contar por primera vez con el apoyo de un grupo limitado de aficionados, así como de la peñas oficiales que habitualmente lo vienen haciendo en el Inter Miami FC Stadium en Fort Lauderdale.

El Inter le restan solo cuatro partidos y es importante que los traduzca en victorias para asegurar un puesto en los playoffs, comenzando por el de este sábado ante un equipo que ya está clasificado para la postemporada.

Miami ocupa el puesto 12 del Este con 18 puntos (5-11-3), mientras que Orlando es 4to con 32 puntos (8-8-2) y ya aseguró su pase a la postemporada.

Si el Inter consigue el triunfo llegaría a 21 puntos y podría subir al puesto 10 si Chicago Fire (10mo con 20 puntos) y el Atlanta United (11mo con 19 puntos) pierden en sus respectivos compromisos con los NY Red Bulls y el DC United.

El equipo de Miami regresa a casa tras caer el pasado sábado 2-1 ante el Impact Montreal. Al término del mismo el capitán Gonzalo Higuaín recibió una tarjeta roja por protestar y por ello se perderá el duelo ante Orlando, el cuarto en esta histórica primera temporada.

“Sin duda no nos gusta que ningún jugador sea expulsado. Hablamos sobre eso, y es algo que debemos corregir”, dijo Alonso. “Me gustan los jugadores que defienden a su equipo pero en el campo, pero no es necesario ser expulsado para demostrar su compromiso”.

“Gonzalo está muy comprometido con este club, con sus compañeros, el cuerpo técnico y el árbitro no puede ser una excusa, pero ahora lo dejamos atrás y estamos muy claro sobre cómo seguir adelante”, añadió el técnico.

El Pipita después de haber jugado en varios de los mejores equipos del mundo decidió probar suerte en la MLS junto a su hermano Federico Higuaín recientemente llegó a Miami tras un intercambio con el DC United.

“Quise venir con la intención de volver a ser feliz jugando al fútbol. Creo que el Inter me dio todas las condiciones para volver a hacerlo y me siento feliz de estar acá”, dijo Gonzalo. “Quiero volver a sentir ese gusto, que sentía cuando era chico, de jugar al fútbol, que en Europa un poco se me fue por las circunstancias y quería salir un poco de la elite”.

Orlando ganó 2-1 el primer choque con el Inter, en el Torneo MLS is Back celebrado en Disney World; en el segundo, Miami ganó 3-2 en casa, en la reanudación de la temporada, y en el tercero el City ganó en Orlando, también 2-1.

El once de Orlando, que no pierde desde que cayó ante el Inter el 22 de agosto, viene de empatar 1-1 ante los Red Bulls el pasado domingo.

El versátil Brek Shea, ex internacional con Estados Unidos, se enfrentará a su antiguo equipo, después de anotar ante el Impact su cuarto gol de la temporada y su segundo en los últimos dos partidos, siendo el segundo máximo anotador por detrás de Lewis Morgan que lleva cinco.

En este partido se enfrentan dos estrellas de sus respectivas selecciones. Por Orlando, el portugués Nani, campeón de la Eurocopa 2016, y por Miami, el francés Blaise Matuidi, campeón del mundo en 2018.

Luego del partido contra Orlando, que no es uno cualquiera sino ya todo un clásico, el Inter se enfrenta en la carretera a Dallas (6to en el Oeste), el miércoles, y el domingo al líder del Este, Toronto; para luego volver a casa para cerrar la temporada regular ante Cincinnati.