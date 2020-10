Comentarista deportivo de Telemundo recibe premio por su gran aporte al fútbol en EE.UU.

Acostumbrado a narrar partidos y a cantar los goles con un sello único y universal, Andrés Cantor se revela hoy como un insigne delantero que perfora con honor la portería de la historia.

Y es que el legendario comentarista de Telemundo Deportes se hizo acreedor del premio Colin Jose Media Award 2020, que se otorga a las personalidades que han realizado importantes contribuciones a la largo de sus carreras al fútbol en los Estados Unidos.

Cantor, quien será honrado en la ceremonia de exaltación al Salón de la Fama del Fútbol de Estados Unidos el próximo año en Frisco, Texas, es la primera figura de la televisión en español en ser distinguida con este galardón.

Considerado uno de los premios más estimados de este deporte en la nación americana, Cantor recibió la noticia en vivo el domingo durante la cobertura de la cadena del partido de la liga mexicana entre Chivas de Guadalajara y Cruz Azul.

“Nos sentimos muy orgullosos y honrados de tener un rol en la presentación del premio Colin Jose Media Award 2020 a nuestro Andrés Cantor. Crear esta experiencia para él al aire es un testimonio de cuánto amor y aprecio tenemos todos por su trabajo, sus aportes a la cadena y su amistad”, expresó el presidente de Telemundo Deportes, Ray Warren. “Durante los últimos 20 años, Andrés ha ejercido un papel fundamental en la configuración de la cobertura deportiva de clase mundial de Telemundo y esperamos que siga teniendo éxito como parte de Telemundo Deportes. Nadie se lo merece más”.

Con casi 35 años de carrera y ganador del Premio Emmy en cinco ocasiones, Cantor aceptó con humildad este reconocimiento.

“Muchas gracias a la familia de Telemundo, a mi familia, al Salón de la Fama del Fútbol Nacional, y a mis amigos de la U.S. Soccer. La verdad es que me han dejado sin palabras. Muchas gracias a todas los que participaron en este homenaje, de Tab [Ramos] en Houston a tanta gente que hizo grande el futbol en este país”, comentó Cantor.

“El requisito para ganar este premio es haber contribuido a la difusión de la selección de los Estados Unidos, y creemos fervientemente que lo hemos hecho desde su infancia. Me da orgullo y acepto con mucha humildad este reconocimiento. Gracias, U.S. Soccer; gracias, National Soccer Hall of Fame, por tan distinguido honor”.

Nacido en Buenos Aires, Argentina, Cantor es una de las voces más populares del fútbol en Estados Unidos y su icónico y apasionado grito de “GOOOOOOL’’ ha cautivado a muchos fanáticos alrededor del mundo.

Irrumpió en la escena del fútbol estadounidense en el período previo a la Copa Mundial de la FIFA 1990 y tan pronto se unió a Telemundo en 2000 se convirtió en el primer locutor hispano en narrar partidos en inglés durante la cobertura de NBC de los Juegos Olímpicos de Verano de 2000 en Sidney, Australia. Allí comentó los encuentros de las selecciones nacionales masculinas y femeninas de EE.UU.

Ha estado en el micrófono durante algunos de los momentos más memorables para el fútbol en Estados Unidos como el inolvidable gol de Landon Donovan contra Argelia en la Copa del Mundo de 2010 y el ‘hat trick’ de Carli Lloyd en la final de la Copa Mundial femenina de 2015.

Desde que Telemundo obtuvo los derechos de la Copa Mundial de la FIFA, Cantor ha liderado la cobertura de la cadena en dos Copas Mundiales Femeninas de la FIFA (2015 y 2019) y la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.