Después del empate en la Champions ¿Tiene el Real Madrid suficiente para aspirar a se campeón del torneo?

Luka Modric del Real Madrid celebra anotar el tercer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga española entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el estadio Camp Nou de Barcelona, España, el sábado 24 de octubre de 2020 (AP Photo / Joan Monfort). AP

Basta ya, dejen el drama. Paren ya a esa empresa de demoliciones con algunos que se creen madridistas y los sobrados culés de turno.

El Real Madrid empató 2-2 con el Borussia Monchengladbach en un partido que por juego mereció ganar ampliamente, pero no por el resultado desde el minuto 33 hasta el 87. El épico empate fue más que merecido y también tiene su mérito.

Ya es sabido que desde que se fue Cristiano Ronaldo, con él se marcharon 50 goles por temporada y que el presidente del Madrid Florentino Pérez no ha querido gastar más de $100 millones para traer a un goleador de talla mundial, así que hay que conformarse con lo que hay, tener paciencia y no pedir peras al olmo.

Los que llevan viendo fútbol hace cuatro días no conocen que siempre ha sido así y que con los jugadores que tiene, que de por sí son bastante buenos, siempre ha apelado a la casta para terminar campeón. Así que no se entiende como algunos “entendidos” dicen que no juega a nada, repitiendo esta frase vacía, sin que les dé vergüenza. Eso, sin contar lo que hablan de arbitrajes y del VAR para tapar la carencia de fútbol.

Este Madrid juega muy bien y jugará mejor cuando Eden Hazard y Marco Aserncio puedan jugar sin miedo y lleguen a su nivel. Eso es lo que traen las lesiones graves además de físico tardan de recuperarse en lo mental.

Sin ánimo de comparar, sino de ver lo que representan, se imaginan al Bayern Munich sin Thomas Muller y Robert Lewandowski, al Barcelona sin Leo Messi y Ansu Fati, al Liverpool sin Mo Salah y Saudio Mane; por solo mencionar los últimos campeones de la Champions junto al Madrid.

Por otra parte es de vicio criticar al vigente campeón de la Liga, yendo segundo a un punto del líder Real Sociedad, con un partido menos. Cierto es que va último en su grupo en la Champions, pero el líder está con cuatro, o sea un triunfo, lo único que necesita ganar todo en esta competición tan difícil a partir de ahora y no puede volver a patinar.

Y ojo que el Shakhtar Donetsk y el Gladbach han demostrado que son equipos muy buenos. Claro que el tiempo pone a todo, y a todos, en su lugar, lo único que muchas veces cuesta reconocerlo, aunque tampoco hace falta.

Vinicius es muy bueno y, como Rodrigo, su hora llegará; todavía es joven y solo hay que darle tiempo para que vaya mejorando. Mientras es un cambio de lujo un revulsivo y arma más. No hay que echarle leña al fuego, lo de Karim Benzema es solo una anécdota más.

En defensa, mal partido el de Ferland Mendy, sin más, y Raphael Varane tiene que espabilar otro poco; pronto con el regreso de Dani Carvajal el Madrid volverá a blindar su portería, por lo que no habrá nada que agregar.

Los blancos tienen el mejor centro del campo del mundo, con Casemiro, Toni Kroos, Lucas Vázquez y Federico Valverde. Nada que añadir.

En ataque ante el Gladbach se vieron brotes verdes con un Asencio en franca mejoría y un Hazard que regaló algunos detalles y que dio muy buenas sensaciones, combinándose muy bien con Benzema. Si este trío se asienta el equipo puede aspirar a todo, aunque la llegada de un goleador como Erling Haaland o Kylian Mbapee sería todo lo que más necesitaría.

Dicen que en el fútbol lo que importa es el hoy, pero también es importante conocer el pasado; de lo contrario, difícilmente tendrá un buen futuro.

Así que este Real Madrid tiene un gran entrenador en Zinedine Zidane y en realidad suficiente para aspirar a todo, como el resto de los grandes. Así que tiempo al tiempo.