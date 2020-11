Diego Armando Maradona fue un futbolista genial y un héroe imperfecto | Opinión

Una efusión de dolor y tributos brotó de todos los rincones del mundo el miércoles a medida que se extendía la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona, porque el ícono del fútbol argentino no solo era uno de los mejores futbolista de todos los tiempos, sino también una personalidad enorme y un alma atormentada que trascendió el deporte.

El pequeño pero potente producto de un suburbio pobre de Buenos Aires era un mago con el balón, tenía un gran orgullo por su país y llevó a sus espaldas a todos los equipos que jugó. Anotó 258 goles durante su carrera, la mayoría con el pie izquierdo, dejando a los defensores asombrados.

Se convirtió en una estrella mundial en la Copa de 1986 en México. Tenía 26 años, en la cima de su carrera. Y su infame primer gol contra Inglaterra en los cuartos de final ha quedado como uno de los momentos más memorables en la historia de la Copa Mundial. En el minuto 51, trató de rebasar al portero de Inglaterra Peter Shilton, con el brazo extendido, y golpeó la pelota con la mano y entró en la porteria. El árbitro no se dio cuenta, y Maradona atribuyó más tarde el gol a “la mano de Dios”.

Cuatro minutos más tarde, burló a cinco defensores contrarios y volvió a anotar.

Fue venerado en Argentina después de la Copa, un ejemplo para todos los niños pequeños que se sumaban al deporte.

A pesar de su éxito, fama y riqueza, luchó contra muchos demonios. Sus problemas fuera del campo lo llevaron a la adicción a las drogas y el alcohol, las disputas financieras, la depresión, una prohibición de jugar de 15 meses, y finalmente, problemas de salud.

Nueve ambulancias llegaron el miércoles a su casa alquilada en el suburbio de Tigres, en Buenos Aires, y los paramédicos intentaron infructuosamente revivirlo. Maradona, que se estaba recuperando de una cirugía cerebral del 3 de noviembre, murió de un paro cardíaco.

Los presentadores de la televisión argentina informaron de su muerte con lágrimas en el rostro.

La noticia impactó especialmente fuerte en el sur de Florida, donde viven muchos argentinos, conocidos por su pasión por el fútbol.

Fernando Fiore, personalidad deportiva argentina de la televisión, afincado en Miami, estaba viendo un programa de noticias argentino y vio el impactante titular. Quedó destrozado. Se había encontrado con Maradona en numerosas ocasiones y recordó una historia sobre cuando terminaron en el mismo restaurante en Múnich, Alemania, durante la Copa del Mundo de 2006.

Fiore estaba con 20 colegas de Univisión. Maradona estaba en otra mesa con sus acompañantes. Los amigos de Fiore le preguntaron si podía hacer que Maradona se tomara una foto con ellos. Fiore se acercó a la superestrella, se lo pidió, y Maradona le dijo a Fiore que hiciera que sus colegas hicieran una línea y se tomó fotos individuales con cada uno.

En esta imagen del 29 de junio de 1986, el futbolista estrella argentino Diego Maradona besa el balón de la Copa Mundial ganada por su equipo con una victoria de 3 a 2 sobre Alemania Occidental en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

“Nunca olvidaré esa noche mientras viva”, dijo Fiore. “Ha habido muchos otros jugadores con grandes habilidades, pero nadie como Maradona: su técnica, su pasión, su voluntad, pero también, para nosotros los argentinos, siempre puso a Argentina antes que cualquier otra cosa, incluso antes que él. Nos puso a todos en primer lugar, y nos encantó esa actitud”.

Cuando la gente debate si Maradona o Messi es el mejor jugador, a menudo sale a relucir que Maradona estaba más dedicado a la camiseta albiceleste, mientras Messi es más conocido por sus éxitos con el FC Barcelona.

Maradona se consideraba un defensor del pueblo común, discípulo del Che Guevara y amigo de Fidel Castro. Buscó refugio en Cuba durante sus batallas con las drogas y pasó bastante tiempo allí. Sus puntos de vista políticos eran controvertidos, pero no impidieron que los fanáticos lo adorasen.

Fiore dijo que los fanáticos de Maradona sabían que estaba luchando con su salud en los últimos años, y aunque su muerte temprana no fue de mucho asombro, fue aplastante.

“Siempre dijimos que tarde o temprano Diego Maradona perdería la batalla, y sabíamos que sería antes de lo que queríamos que fuera”, dijo Fiore. “Obviamente, a los 60 años es una edad muy temprana. Acabo de cumplir 60 años hace unos años, así que tenemos la misma edad. Yo veía a Maradona y pensaba: ‘Ojalá estuviera en mejor forma, caminando sin sufrir como si fuera sus últimos años y todo el mundo haciendo bromas sobre la forma en que habla, porque se olvidaba de las palabras. Fue un final triste”.

Federico Higuaín, centrocampista del Inter Miami, un argentino cuyo hermano Gonzalo también juega para el equipo, dijo: “Para nosotros, los argentinos, especialmente para mí, él fue nuestra inspiración. El mejor jugador de la historia. Nadie es como él. Es un día muy difícil para mí, para los jugadores de fútbol, porque una leyenda ya no está con nosotros. Será el No. 1 para siempre para mí.. No me importa lo que hizo en su vida, solo me preocupo por él como jugador de fútbol y realmente lo adoro”.

Higuaín explicó que de niño, e incluso ahora, trató de emular a Maradona: “Gracias a internet, YouTube, películas sobre él, puedes aprender de él. Es el mejor profesor para nosotros. Era un artista, no solo un jugador de fútbol. Hay muchos buenos jugadores, pero no como Diego. Intentas emularlo, pero es imposible. Era muy único”.

Ray Hudson, comentarista de fútbol de la televisión, quien jugó para los Fort Lauderdale Strikers, entrenó a los Miami Fusion y ahora está narrando para el Inter Miami, concordó en que Maradona estaba en una clase única.

“Perdimos a un verdadero gigante del fútbol, como él que nunca volveremos a ver”, dijo Hudson. “Personificó la habilidad futbolística alienígena y su liderazgo inspirador arrastraba a su equipo. Icono cultural, casi religioso en el Boca, el Barça, el Napoli y para Argentina, demostró que era un humano con defectos, pero que hizo que sus fans lo amaran aún más. Sé que lo hizo conmigo. En un momento en que el mejor fútbol del mundo se jugaba con verdadera brutalidad, lo manejaba como un coloso”.

El técnico argentino de Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona, habla el sábado 24 de noviembre de 2018 durante una rueda de prensa al termino del juego de la semifinal de vuelta en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, México. Héctor Dayer EFE

Argentina declaró tres días de duelo oficial. El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo: “Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te echaremos de menos toda la vida”.

En todos los partidos de la Liga de Campeones esta semana se guardará un minuto de silencio en su honor. El partido de la Copa Libertadores del miércoles, entre el antiguo club de Maradona, Boca Juniors, y el Internacional de Brasil fue pospuesto para principios de diciembre.

El alcalde de Nápoles, Italia, Luigi De Magistris, proclamó un día de luto y las luces del estadio de San Paolo, donde Maradona jugó tantas veces con el Napoli, permanecerán encendidas toda la noche como homenaje.

De Magistris también propuso cambiar el nombre del estadio en honor a Maradona.

Incluso el Vaticano —el papa Francisco es argentino— presentó sus respetos. La página digital Noticias del Vaticano publicó una crónica sobre la muerte de Maradona, llamándolo “poeta del fútbol”.

Los tributos del mundo del fútbol han sido interminables.

Pelé, la leyenda brasileña, afirmó: “Ciertamente, algún día patearemos una pelota juntos en el cielo”.

La otra estrella argentina Lionel Messi: “Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque Diego es eterno. Yo guardo todos los momentos hermosos vividos con él y envío mis condolencias a toda su familia y amigos. RIP.”

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo: “Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un genio eterno. Uno de los mejores de la historia. Un mago sin igual. Se va demasiado pronto, pero deja un legado sin límites y un vacío que nunca se llenará. Descansa en paz, as. Nunca serás olvidado”.

La federación brasileña de fútbol, rival de Argentina, expresó: “El fútbol está de luto. Diego Armando Maradona encandiló al mundo con su determinación, irreverencia y relación con el balón y el terreno de juego. Una estrella que contribuyó a difundir la pasión de los sudamericanos por el fútbol”.

Gary Lineker, ex capitán del equipo inglés que se enfrentó a Maradona en la Copa del Mundo de 1986, se convirtió en un fanático del argentino y quedó impresionado por sus habilidades y malabares durante un partido de exhibición en Wembley.

“Jugué para un equipo de Resto del Mundo en Wembley, cuando estaba en el Barça, todos los grandes jugadores como [Michel] Platini en el campo estaban totalmente asombrados con él”, dijo Lineker en BT Sport.

“Lo primero que hizo en el camerino fue sentarse allí, haciendo malabares con los calcetines con el pie izquierdo durante unos cinco minutos. Luego salió al campo e hizo algo increíble, una de las cosas más increíbles que he visto en un campo de fútbol.

“Hizo malabares con la pelota hasta el círculo central, cuando llegó allí, todavía haciendo malabares, pateó la pelota lo más alto que pudo, y luego esperó.

“El balón descendió, y lo volvió a patear. Lo hizo 13 veces y a lo más que llegó fue caminar tres pasos en busca de la bola. Todos estábamos sentados allí diciendo: ‘Eso es imposible”.

Las legendarias historias de Maradona, dentro y fuera del terreno, se seguirán contando en los días, meses y años venideros. Los grandes jugadores van y vienen. Maradona era único.