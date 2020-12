Lo del Real Madrid con Zidane es sin dudas un verdadero escándalo

El pasado 28 de noviembre Real Madrid cayó con el Alavés 2-1 en la liga española y poco después, el de diciembre, ante el Shakhtar Donetsk 2-0 en la Champions. En ese entonces todo peligraba y su entrenador, Zinedine Zidane, volvía a ser cuestionado.

Los más ineptos, incluso algunos del mismo Madrid, pidieron su cabeza y hasta comenzaron a buscarle sustituto. Otros se acordaban de los jugadores que el equipo había dejado ir. Todo valía.

Pero entonces el Madrid demostró que es ese equipo de los superhéroes de las grandes gestas y, mostrando el escudo en cada partido, sus hombres sacaron su corazón fuera del pecho. Su calidad se ocupó del resto, contando sus partidos por victorias para revertir la situación en menos de 10 días.

Así derrotaron al Sevilla 1-0 en LaLiga, al Monchengladbach 2-0 en Champions, para terminar primero de grupo, y posteriormente a los dos Atléticos (de Madrid 2-0 y de Bilbao 3-1) subiéndose a la cima del campeonato español junto al mismo Atleti y a la Real Sociedad.

Zidane una vez más demostró que al único que nunca puede traicionar es al fútbol, que si se aferra a su magia los resultados llegarán. En este tiempo no importó tener hombres clave lesionados, como Dani Carvajal, Sergio Ramos, Eden Hazard y Ernesto Valverde.

Ahí estaban Lucas Vázquez, Vinicius Jr, Lukas Modric, Toni Kroos, Thibaut Courtois y Karim Benzema para sacar la cara. Todos ellos en algún momento han sido muy cuestionados y estuvieron ahí, con el Madrid, ganando el grupo y subiendo al primero en la liga con un partido menos.

Nadie ha pedido perdón. Nadie. Deberían hacerlo y no tirar balones fuera, hablando de rivales y de que estos futbolistas juegan cuando quieren. No se puede ganar siempre, más si regresas con una pobre pretemporada después de ganar una liga tan dura como la pasada y terminar exhaustos en la Champions.

Pero nada de eso importa y sí hacer sangre a la primera de cambio. El Madrid, aunque no se le reconozca en algún premio inventado como The Best, tiene en Courtois a uno de los tres mejores porteros del mundo; tal vez al mejor mediocampo de todos y a un Benzema que está demostrando que es uno de los grandes delanteros de la actualidad.

En La Liga, el Real Madrid ha empatado con la Real Sociedad 0-0 y Villarreal 1-1 y ha derrotado a Barcelona 3-1, Atlético y Sevilla o sea a los principales favoritos a ganar el título. Le queda un partido pendiente contra el Getafe, mientras al Atleti, Barça y Sevilla le restan dos.

Este sábado los colchoneros reciben al Elche, los azulgranas al Valencia y el Sevilla al Valladolid, rivales asequibles por su posición en la tabla; mientras la Real y el Villarreal también deben salir airosos en sus visitas al Levante y Osasuna respectivamente.

Al Madrid le toca jugar el domingo en casa del Eibar, el miércoles 23 recibe al Granada y cierra el 2020 el día 30 visitando a Elche, nueve puntos que le vendría muy bien guardarse en su bolsillo para terminar este año en la cumbre.

Una cumbre donde vive Zidane, pese a que la FIFA no le considere entre sus candidatos a mejor director técnico (The Best), en una comedia de sistema en la que el capitán de argentina vota a su antojo, en la que el técnico del Bayern no es el mejor después de recoger un equipo en ruinas y ganarlo todo, con un once ideal donde el mejor portero no aparece y siendo ramos el único del Madrid.

Da igual, todos ellos ya tienen su premio. Mire como se mire, lo que sigue haciendo este Madrid es un verdadero escándalo.