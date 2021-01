El Inter Miami anuncia que Diego Alonso deja de ser su director técnico y ahora espera por Phil Neville

El entrenador del Inter Miami Diego Alonso reparte instrucciones en una práctica del equipo el 25 de febrero de 2020 en Fort Lauderdale, Florida. adiaz@miamiherald.com

Solo era cuestión de tiempo.

Este jueves 7 de enero el Inter Miami anunció que Diego Alonso deja de ser el director técnico del equipo, después de que el entrenador y el club acordasen separarse de mutuo acuerdo.

El propietario gerente del Inter, Jorge Mas, agradeció el trabajo del entrenador uruguayo en la histórica primera temporada del equipo, en medio de la pandemia de COVID-19, y reiteró que el equipo mantiene grandes expectativas para la próximas temporadas.

“De parte de la organización, quiero agradecerle a Diego por su trabajo arduo y dedicación durante nuestra temporada inaugural y desearle lo mejor en su futuro”, dijo el propietario gerente Jorge Mas. “Este fue un año difícil y fue una decisión muy difícil para todos, pero creemos que es el paso correcto para el club. Tenemos grandes expectativas para Inter Miami en el corto y largo plazo”.

Sin dudas, el Inter le desea lo mejor a Alonso en su futuro, que por su parte también tuvo palabras de agradecimiento, tras dejar su sello como el primer entrenador de la franquicia de Miami en la MLS.

“Formar parte de la aventura de esta temporada inaugural con Inter Miami ha sido una experiencia increíble y estoy agradecido con el grupo de propietarios por la oportunidad”, comentó Alonso. “Quiero darle las gracias al staff por su trabajo y amistad, a los jugadores por sus esfuerzos y especialmente a los fanáticos por su apoyo constante durante el año. Les deseo a todos lo mejor en esta próxima temporada”.

El once de Miami finalizó la campaña regular con un récord de siete victorias, tres empates y 13 derrotas, terminando 10mo en la Conferencia Este y aunque entró en los playoffs fue eliminado 3-0 en el primer juego por el Nashville, la otra franquicia que debutaba, el 20 de noviembre de 2020.

No obstante fue tan solo la séptima franquicia en lograr alcanzar la postemporada en su temporada inaugural y Alonso tuvo mucho que ver en eso, construyendo poco a poco un equipo competitivo pero en el fútbol los resultados mandan.

Trabajo no le va a faltar al técnico Alonso, quien ha tenido propuestas de clubes importantes como el América de México y el Peñarol de Uruguay.

La noticia de la marcha de Alonso era un secreto a voces después de que el equipo no tuviera el rendimiento esperado y que el club le manifestara al técnico su disconformidad, al punto de que Diego expresara a algunos empleados del club que había sido despedido. Luego el club aclaró que no, pero no fue nunca ratificado.

Este miércoles trascendió que el copropietario del Inter David Beckham había hablado con su viejo amigo Phil Neville, ex compañero de equipo en el Manchester United y la selección inglesa, para que fuese el entrenador del equipo de Miami y a partir de entonces las horas de Alonso en el club estaban contadas.

Al mismo tiempo, la salida de Alonso deja entrever que Neville ha aceptado la propuesta de Beckham y que tan pronto resuelva su situación contractual con la selección femenina de Inglaterra recalará en la Capital del Sol para dirigir al Inter.

Por otra parte, Luis Robles, queien fuese capitán y el portero del Inter en su primera temporada anunció su retiro, poniendo así fin a una carrera de 14 años.

Robles terminó antes su temporada después de sufrie en octubre una fractura en su brazo izquierdo.