No habrá Clásico en España, el Real Madrid se queda fuera de juego

Real Madrid’s Karim Benzema gestures during Spanish Super Cup semi final soccer match between Real Madrid and Athletic Bilbao at La Rosaleda stadium in Malaga, Spain, Thursday, Jan. 14, 2021. Athletic Bilbao won 2-1 and will play the final. (AP Photo/Jose Breton) AP

La Supercopa de España tendrá otros dos finalistas. Este domingo (3 p.m.) el Barcelona se enfrentará al Athletic de Bilbao, en Sevilla, en busca del primer título del año.

La pasada edición, la primera con cuatro equipos, estuvieron en la final el Real Madrid, que se proclamó campeón, y el hoy lider de la liga española Atlético de Madrid (41 puntos), pero esta vez ninguno de los dos ha podido llegar.

El primer finalista fue el Barcelona (3ro en LaLiga con 34) que se impuso 3-2 en la tanda de penaltis, tras empatar 1-1 a una gran Real Sociedad ( 5ta con 30) durante los 90 minutos más los 30’ del tiempo extra.

El Barça jugó sin Leo Messi, quien presentó molestias en la zona posterior del muslo, pero con un gran Ter Stegen y esta nueva versión con aire juvenil, creada por su entrenador Ronald Koeman, que tan buen resultado viene dando en los últimos partidos. El portero azulgrana fue clave salvando varios disparos con dirección a gol.

En la otra semifinal el Athletic de Bilbao (12mo con 21)se impuso 2-1 al Real Madrid (2do con 37) y será el otro protagonista de la gran final del domingo. Los Leones aprovecharon muy bien dos errores de Lucas Vázquez, que Raúl García tradujo en sendos goles, y luego defendió muy bien ante el asedio blanco para llevarse un buen triunfo.

Madrid en términos generales jugó un buen partido, solo que falló en lo importante, en las dos áreas. La falta de gol, lo cual viene siendo una constante desde la marcha de Cristiano Ronaldo y la llegada de Eden Hazard aún no se ha consumado y de este modo el Madrid se quedó fuera de juego.

De este modo el fútbol le dijo adiós al Clásico, un partido que siempre apetece y más con un título de por medio.

Serán Barcelona (2do en la LaLiga) y Athletic (finalista de la Copa del Rey) los que disputen esta edición de la Supercopa en un partido que puede resultar muy interesante. El Barça buscará su 14to trofeo y el Bilbao su tercero, con el antecedente que el último enfrentamiento entre ambos por este título (2014-2015) terminó con un global de 5-1 para los de Bilbao.

El once culé es favorito, sobre todo si juega Messi, pero los leones han tenido un despertar con la llegada de Marcelino García al banquillo y no serán un pieza fácil de devorar, pero en el fútbol a este nivel cualquier cosa puede suceder.

De ganar el Barcelona ahondaría un poco más la mini crisis de su archirrival, el Real Madrid, tras perder con el Athletic y los inesperados empates ante el Osasuna y el Elche. Los mismos de siempre no se cansan de hacer el ridículo y apuntan al técnico blanco Zinedine Zidane.

Si Zizou pone a los suplentes, entonces tira el partido, y si pone a los titulares, le critican porque no le da oportunidades a los suplentes, de los cambios nioi hablar. Nunca queda bien. Lo de siempre cuando el Madrid gana es por los jugadores y cuando pierde es por el entrenador.

Los jugadores blancos advirtieron un posible penalti al final del partido contra el Athletic que hubiese cambiado todo, pero era tan dudoso que ni la retransmisión mostró de nuevo la acción y con buen criterio no se pitó.

Lo más curioso es la actuación del VAR, esa tecnología que vino a salvar el fútbol de las malas decisiones arbitrales. Pues no. Parece increíble que el VAR haya traído más dudas que certezas cuando debería ser al revés, hoy no se sabe cuando es “mano”, aunque como siempre falta es aquello que pita el árbitro, tenga razón o no.

Lo mejor es que este fin de semana en que no se jugará la liga española, solo la Copa del Rey, el domingo habrá un gran partido de fútbol, lo demás solo es parte de la historia.