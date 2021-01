El Real Madrid hace el ridículo ante un modesto equipo y es eliminado en la Copa del Rey

Increíble pero cierto. El Real Madrid ha caído ante el modesto Alcoyano en los 16 dieciseisavos de la Copa del Rey.

El Plan B del técnico Zinedine Zidane fue un auténtico fracaso y consiguió solo empatar 1-1 durante los 90 minutos con un gol de cabeza de Militao tras un centro de Marcelo. Pero no le fue mejor con la entrada de los titulares ya que en el tiempo extra el Alcoyano, con 10 hombres, consiguió el gol de la victoria que decretó el nocaut a los blancos.

Y puede parecer injusto, por el dominio que ejerció, faltaría más, pero el Madrid no tiene gol y el fútbol es eso, goles y lo demás son amores.

Al gol de Militao respondió José Solves en el 81’ en un córner muy mal defendido y luego al 115’ sentenció Juanan Casanova en un contragolpe bien ejecutado y otra vez muy mal defendido.

De este modo el Madrid cae eliminado de la peor manera en una competición que sin dudas no es la de Zidane y enciende todas las alarmas en la planta noble del Santiago Bernabéu, con un Zizou más que tocado.

Y es que este es el segundo gran golpe que sufre el Madrid en menos de una semana, tras la eliminación en semifinales por parte del Athletic Bilbao en la Supercopa.

Zidane sin duda queda señalado, pero mucho más este grupo de jugadores sin alma que no merecen vestir la camiseta blanca.

“Lo voy a asumir, como siempre. Los jugadores lo han intentado y si metemos el segundo gol es otro partido, el fútbol es eso”, dijo Zidane. “El portero ha hecho dos o tres paradas y no ha querido entrar el segundo gol, pero la responsabilidad la tengo yo. Estamos fuera”.

Claro que el presidente Florentino Pérez no puede hacer nada porque es el gran culpable de no haber reforzado el equipo y de traer a jugadores que no pintan nada.

La lista es tan larga que es mejor señalar a los que se salvan y casualmente son los que no jugaron.

Enhorabuena al Alcoyano por su gran demostración de pundonor y de fútbol, con un presupuesto tan ridículo, como el que acaba de hacer el Madrid ante sus jugadores.

La cara de Zidane al final del partido escenificaba el fracaso y algo tendrá que pasar, porque el Madrid así no puede seguir.