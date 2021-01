¿Debería el Real Madrid despedir a Zinedine Zidane tras en varapalo en la Copa del Rey?

El entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane imparte instrcciones durante el partido contra el Alcoyanoel 20 de enero de 2021 en Alcoy por La Copa del Rey. AP

El Real Madrid cayó eliminado de la Copa del Rey este miércoles ante un equipo de segunda B, el Alcoyano, y de nuevo los de siempre se han lanzado sobre el entrenador Zinedine Zidane.

Otra vez han activado la campaña de acoso y derribo contra el mejor director técnico que ha tenido el club blanco, y los resultados así lo atestiguan, solo porque lo suyo es el fútbol y no la prensa rosa.

Los argumentos se caen por su propio peso, por contradictorios. Zidane, que sin dudas es el máximo responsable, alineó para jugar los dieciseisavos de la Copa al equipo que correspondía, con los suplentes, del que se cayó Nacho por coronavirus y Rodrigo por lesión.

Es cierto que los que jugaron no estaban muy rodados, pero eso fue lo que se le pidió, que jugara en la liga siempre con un once tipo fijo, con pocos cambios. Ojo que cualquiera de los que jugó este 20 de enero cobra más que los once del Alcoyano, tiene el honor de defender una camiseta con mucha historia y ha representado a su selección nacional. Que más.

No jugaron un mal partido, aunque les faltó mordiente y concretar las ocasiones. Lo que pesa un gol. Pero más que nada perdieron la ocasión de golpear en la puerta de la titularidad y ninguno se hizo merecedor de representar al Madrid la próxima temporada.

“No es un fracaso caer eliminado”, dijo Zizou. “Fracaso es no darlo todo en el campo y nosotros no somos así”.

Pero tampoco el grupo de titulares que entró poco después. Hazard, Asencio y Benzema, los tres delanteros titulares fueron impases de marcar en cerca de 45 minutos, Kroos y Casemiro nada de nada y Lucas Vázquez toda voluntad, da más pena que gloria, siendo de nuevo el fallo de Zidane.

Muchos se acuerdan de los que se han ido, pero ninguno de ellos ha triunfado en clubes menores, donde debieran destacar, y el hecho es que el Madrid con su política ahorrativa hace tiempo que se ha olvidado de fichar y eso se nota sobre todo de cara al gol.

El técnico se tiene que tragar eso y defender a su plantilla, con la que ha ganado la pasada liga española, siendo hoy el único DT ganador en España, porque no se puede decir ahora que la Supercopa o la Copa del Rey tiene máxima importancia.

La primera vale bien poco y la segunda es el tercer título en importancia, que por cierto es la competición que menos ha ganado el Madrid en su historia (19), marchando tercero por detrás del Barça (30) y Athletic (23), y Zizou no es precisamente el culpable de ello. En el club blanco la Copa siempre la han jugado los suplentes y si estos la ganan bien y sino también.

Lo del Madrid es la liga y la Champions, y en ello están. El equipo de Zidane (2do) le dio un repaso en octubre al Barcelona (3ro) 3-1 y en diciembre al líder Atlético de Madrid 2-0 y nada dice que no eso no se pueda repetir o que los blancos no le arrebaten la cima al Atleti.

En la Champions terminaron primeros de grupo y por ello van con el Atalanta. Más cuidado deben tener el Barça que enfrenta al PSG y el Atlético que se las verá con el Chelsea.

Lo del Madrid ante el Alcoyano fue un soberano ridículo, pero no es el primero, ni será el último, el fútbol es así, cosas pasan y estas sirven para ver el pedigrí tanto de jugadores como de los aficionados, decantando los falsos de los verdaderos. Menos mal que los que saben y los que toman decisiones están tranquilos.

Y es que nadie regala nada. El mismo Barça pasó apuros para vencer este jueves 2-0 en tiempo extra al Cornellá (otro segunda B) con goles de Ousame Dembele (92’) y Martin Braithwaite con el tiempo cumplido (121’).

Zidane no es perfecto, puede haberse equivocado y hasta puede estar desgastado; pero con qué derecho se atreven a cuestionarlo como entrenador y darle lecciones a un hombre que lo ha ganado todo como jugador y como técnico, y que sabe más de fútbol que todos juntos.

Tal vez esta derrota sea un aviso, el principio del fin; pero tal vez, como tantas otras, sea un mal necesario para al final terminar levantado alguno de esos trofeos que sí importan. No se precipiten, solo el tiempo dirá y tal vez esta vez sean muchos, los que una vez más los que tengan que encargar un marco al quedar mega retratados.

Ahora solo es un momento de crisis. Este sábado contra el Alavés tiene otro “match ball”.