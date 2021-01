La MLS anuncia las pautas a seguir y principales fechas del calendario de la temporada 2021

La temporada regular 2021 de la Major League Soccer dará inicio el sábado 3 de abril, dos meses más tarde respecto a la pasada campaña, y terminará el 7 de noviembre con el “Decision Day”, según dio a conocer la liga en un comunicado este lunes 25 de enero.

Cada uno de los 27 clubes de la liga, incluyendo al debutante Austin FC con su nuevo estadio de clase mundial, estarán distribuidos en las dos conferencias y tienen previsto disputar 34 partidos. Luego se disputarán los playoffs a partir del 19 de noviembre, dejando para el sábado 11 de diciembre la discusión del título de la MLS 2021.

El Inter Miami CF, ubicado en la Conferencia Este, espera este año no solo alcanzar los playoffs sino pelear por los primeros puestos de la tabla. Para ello ha traído al entrenador Phil Neville y ha contratado al director deportivo Chris Henderson para que ayude a formar un mejor equipo que el de la temporada pasada.

El copropietario David Beckham quiere asumir un papel más activo en el club y en las últimas semanas ha estado muy activosha estado en Miami que posee, ya que busca moldearlo completamente a su propia imagen.

“Cuando me comprometo con algo, rara vez me alejo de ello. Estar aquí durante las últimas tres semanas ha sido muy gratificante”, dijo Beckham. “Un par de cosas han sido reveladoras, y es por eso que realmente hicimos los cambios que hicimos. Sentí que era importante instalar la cultura que esperamos en este club, el trabajo duro que esperamos en este club”.

En la Conferencia Este acompañarán al Inter otros 13 equipos: Atlanta United, Chicago Fire FC, FC Cincinnati, Columbus Crew SC, D.C. United, Club de Foot Montréal, Nashville SC, New England Revolution, New York City FC, New York Red Bulls, Orlando City SC, Philadelphia Union y Toronto FC.

Mientras que el Oeste, con el Austin estarán 12 más: el Seattle Sounders FC (vigente campeón de la MLS), Colorado Rapids, FC Dallas, Houston Dynamo FC, Sporting Kansas City, LA Galaxy Los Angeles Football Club, Minnesota United FC, Portland Timbers, Real Salt Lake, San Jose Earthquakes y el Vancouver Whitecaps FC.

Los clubes podrán iniciar la pretemporada el 22 de febrero, seis semanas antes del fin de semana inaugural. Los jugadores deberán estar en cuarentena y realizar entrenamientos individuales al reportarse con sus clubes, de acuerdo con los protocolos de salud y seguridad de la MLS.

El Inter dejó saber que continúa haciendo lo necesario para que los aficionados del equipo de Miami puedan regresar al Inter Miami CF Stadium la temporada 2021, brindándoles siempre un ambiente seguro y acogedor y para ello se encuentra ya dialogando con funcionarios del gobierno local y expertos en salud pública.

La única forma de que los aficionados puedan asegurar su asiento para los partidos en casa en este 2021 es convirtiéndote en abonado de temporada, para lo cual deben visitar la página del club https://www.intermiamicf.com/en/tickets/season-tickets. La información adicional y detalles sobre entradas se anunciarán en breve, luego del lanzamiento del calendario 2021.

La temporada número 26 incluirá un Juegos de Estrellas, además de una Copa de Campeones y una Copa de la Liga al final del verano. Como es habitual, todos clubes de la MLS también participarán en la Lamar Hunt US Open Cup, Canadian Championship y Liga de Campeones Concacaf.