Al Barcelona no le tocó el Athletic Bilbao, pero tendrá otro duro rival por la Copa del Rey

El delantero del Barcelona Lionel Messi controla el balón mientras lo rodean jugadores del Rayo Vallecano en el encuentro de los octavos de final de la Copa del Rey de España el miércoles 27 de enero del 2021. (AP Photo/Manu Fernandez) AP

El sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, celebrado este viernes 29 de enero en la Ciudad del Fútbol Las Rozas (Madrid), no trajo ninguna sorpresa; pero sí interesantes emparejamientos.

La suerte ha querido que no se enfrenten los teóricos fuertes entre sí, a partido único como hasta ahora, con emparejamientos muy variopintos.

Los cuatro duelos quedaron así: Betis vs Athletic Bilbao, Levante vs Villarreal, Almería vs Sevilla y Granada vs Barcelona.

Los cuatro encuentros se jugarán en casa del primero, aunque sin público, es decir en el estadio del Betis, de Levante, de Almería y de Granada, los días 2, 3 y 4 de febrero.

El primer enfrentamiento será el próximo martes 2 de febrero en el estadio Municipal Juegos del Mediterráneo, con el Sevilla visitando al Almería en un duelo andaluz.

En principio es el partido más disparejo ya que enfrenta a uno de los candidatos al título de primera división con el único equipo de segunda que queda con vida. Pero ojo que Almería ya tumbó al Alavés 5-0) y al Osasuna (0-0), aunque Sevilla también hizo lo suyo con Leganés (1-0) y Valencia (3-0).

El segundo choque será el miércoles 3 de febrero en el Ciutat de Valencia, donde Villarreal visita a su vecino Levante.

Ambos ya se enfrentaron en LaLiga con victoria del Submarino Amarillo en casa 2-1, pero ahora juega fuera. El Villarreal venció 4-1 al Zamora y 1-0 al Tenerife; mientras que el Levante eliminó 2-1 al Portugalete y 1-1 al Fuenlabrada. Uno va por Europa el otro por la permanencia y habrá que ver si van o no con todo en la Copa.

El plato fuerte, de este miércoles 3 de febrero, lo es sin dudas el partido entre el Granada y Barcelona, en el estadio de Los Cármenes.

El Barça salió airoso esta temporada 4-0 en su visita por la liga española, la cual tiene complicada ganar por lo que se está aferrando a la Copa donde en verdad si es el rey. Para llegar aquí los azulgranas dejaron en el camino al Cornellá (2-0 en tiempo extra) y al Rayo Vallecano 2-1; mientras el Granada tumbaba al Málaga (2-1) y al Navalcarnero (6-0).

El jueves 4 de enero cierran los cuartos con el enfrentamiento entre el Betis y el Athletic Bilbao en el estadio Benito Villamarín, en un duelo entre el norte y el sur.

Se miden el octavo y el noveno en la liga, donde los vascos golearon a los béticos 4-0, aunque este es otro animal. Previamente en la Copa el Betis venció 2-0 al Sporting de Gijón y a la Real Sociedad 3-1; en tanto, el Bilbao derrotaba 2-1 al Ibiza y 2-1 al Alcoyano.

Las semifinales, a doble partido, se jugarán el 10 de febrero y el 3 de marzo y la final el 17 de abril en el estadio La Cartuja, en Sevilla.

El Barcelona es el equipo que más veces ha ganado la Copa con 31, seguido por el Athletic Bilbao con 23 y el Real Madrid con 19. El vigente campeón es el Valencia (2019), que tiene ocho, debido a que la final del 2020 entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao fue pospuesta por la pandemia de COVID-19 y se celebrará el domingo 4 de abril.