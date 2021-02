David Beckham no para, invierte en empresa que utiliza el cannabis y dona un millón a los bartenders

David Beckham Arthur Mola/Invision/AP

El exfutbolista inglés David Beckham es sin duda un hombre de éxito, tanto en el deporte como en los negocios, en ambos es bastante activo y así lo demuestra en estas últimas semanas.

Beckham, como uno de los propietarios del Inter Miami estuvo, en estas últimas semanas en la Capital del Sol trabajando con los muchachos de la Academia y haciendo ajustes en la dirección del primer equipo, pero ha tenido tiempo para no desatender los negocios.

Según varios medios ingleses recientemente Beckham ha invertido en la compañía inglesa Cellular Goods, utilizando su fondo de inversión DB Ventures, para convertirse en socio minoritario. Dicha compañía se encarga del cuidado y recuperación deportiva a través de cannabinoides sintéticos y espera tener grandes ganancias en su salida a bolsa.

En concreto, el copropietario del Inter ha invertido en una empresa de cuidado de la piel y recuperación deportiva que utiliza cannabis sintético en sus productos, algo que está muy de moda en el Reino Unido, después de la retirada del veto de parte de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).

Según estos medios ingleses, Beckham, de 45 años, declaró el 2020 un ingreso anual de $22.3 millones, provenientes gran parte de las ventas de derechos de imagen con David Beckham Ventures Limited (DBVL), que administra su marca, y asociaciones con varias compañías, incluida la firma de ropa Adidas, Loreal y el whisky Haig Club.

Beck tiene además inversiones en cosméticos masculinos y gafas de sol y hasta en un equipo eSports en Inglaterra, entre otras.

Este sábado se pudo conocer que David, propietario de la marca de Haig Whiskey Beckham, se unió a Sean “Diddy” Combs, propietario de DeLeón Tequila Diddy, y Ryan Reynolds, Aviation American Gin, para donar $1 millón a organizaciones que benefician a los bartenders.

En el video promocional los tres prueban por separado un trago hecho por ellos mismos con cada una de sus marcas de alcohol, para acto seguido escupirlo con disgusto, declarando:

“Es por eso que necesitamos cocteleros y el por qué estamos donando $1 millón a sus causas”.

El dinero irá a las organizaciones sin fines de lucro “Another Round, Another Rally”, que ayuda a la industria hotelera en EE UU con subvenciones de reembolso y becas educativas; a Bartender’s Benevolent Fund, para profesionales de la hospitalidad en Canadá; y para Drinks Trust UK, que apoya a la fuerza laboral de la industria de bebidas desde 1886.

“Nunca confíes en un aficionado para que te haga una bebida ... Dejémoslo en manos de los profesionales”, escribió Beckham en Instagram.

Por si fuera poco, el Daily Mail publica que el ex capitán de fútbol de Inglaterra se le ofreció al menos $13.7 millones para ser el embajador de Catar, con el objetivo de promocionar la Copa del Mundo 2022, según había revelado el tabloide The Mail on Sunday.

No es nuevo que el exfutbolista ganase mucho dinero por publicidad, pero lo que si es nueva es esta nueva faceta como inversionista que se atreve con todo. Y es que es como el Rey Midas, David todo lo que toca lo convierte en oro.