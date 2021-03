El Real Madrid ya conoce su rival en la Champions en una la reedición de una final

En esta foto de archivo del sábado 26 de mayo de 2018, los jugadores del Real Madrid celebran con el trofeo tras ganar el partido de fútbol de la Final de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Liverpool en el Estadio Olimpiyskiy de Kiev, Ucrania. AP

El Real Madrid enfrentará al Liverpool en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, en lo que será la reedición de la final del 2018 en la que el equipo blanco se proclamó campeón por 13ra ocasión.

Así lo quiso el sorteo celebrado este viernes 19 de marzo en Nyon, Suiza, en el que también se trazó el camino a semifinales y que además regaló otro bombazo.

Y es que habrá partido revancha cuando el Bayern Munich, vigente campeón del torneo, choque con el Paris Saint-Germain, finalista de la pasada edición de la Champions.

De este modo se reeditarán dos de las últimas tres finales del torneo de clubes más importante del Viejo Continente.

En los otros dos emparejamientos se enfrentan el Manchester City ante el Borussia Dortmund y el Chelsea contra el Oporto.

El sorteo determinó que el ganador del Bayern-PSG jugará en semifinales contra el vencedor del City-Dortmund, en una llave que luce mucho más fuerte. Mientras que el que salga airoso del Madrid-Liverpool se las verá con el triunfador del Chelsea-Oporto.

El Madrid tenía muchas posibilidades de que le tocara un equipo inglés y así ha sido. Y si bien los Reds no son ese equipo que conquistó la Champions en el 2019 tampoco el Madrid es ese once que levantó tres Orejonas de forma consecutiva. De cualquier modo se espera un tremendo choque de trenes entre estos dos grandes de Europa.

A diferencia de la pasada edición que se jugó en la burbuja de Lisboa en agosto, en esta ocasión tanto los cuartos como las semifinales la eliminatoria se jugarán a doble partido, tomando todas las medidas para mitigar los efectos del COVID-19.

El partido de ida del Madrid será el 7 de abril en el Alfredo Di Stefano, siempre y cuando se levanten las restricciones de vuelos para los ingleses y la vuelta el 13 de abril en el Anfield, en Liverpool.

El Oporto será primero anfitrión ante el Chelsea el 7 de abril y los portugueses le devolverán la visita a los ingleses el 13 de abril.

En la otra llave el PSG jugará la ida se jugará en Munich, en el Allianz Arena, el 6 de abril, y la vuelta el 14 de abril en París, en el Parque de los Príncipes.

Mientras el City jugará primero en casa también el 6 de abril y la vuelta será en Dortmund el 14 de abril.

Los favoritos para llegar a semifinales son Bayern, City, Madrid y Chelsea. Con un Bayern-City para alquilar balcones y una posible ruta inglesa para los de Zinedine Zidane.

Los partidos de ida de semifinales se jugarán el 27 / 28 de abril y los de vuelta el 4 / 5 de mayo. La gran final será el 29 de mayo en Estambul. Y habrá que ver si los jugadores de moda Kylian Mbappe y Erling Haaland pueden llegar hasta ahí.

En tanto, estos serán los duelos de cuartos de final de la Liga Europa: Granada vs Manchester United, Arsenal vs Slavia de Praga, Ajax vs Roma y Dinamo de Zagreb vs Villarreal. Los juegos de ida se realizarán el 8 de abril, en casa del primero, y los de vuelta el 15 del mismo mes.