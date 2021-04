Real Madrid vs Barcelona, ¿porqué es el Clásicos más importantes de los últimos años?

El delantero argentino Lionel Messi disputa el balón con Sergio Ramos del Real Madrid en el partido por La Liga de España, el sábado 24 de octubre de 2020. (AP Foto/Joan Monfort) AP

Faltan pocas horas para que se paralice el mundo… y hasta la guerra si hace falta.

Este sábado 10 de abril (3 p.m. TV: BeIN) se juega el gran Clásico del fútbol, cuando el estadio Alfredo Di Stefano acoja su primer duelo entre el Real Madrid y el Barcelona por la liga española.

Esta temporada en el primer encuentro entre ambos en el Camp Nou se impuso el Madrid 3-1 a un Barça que apenas comenzaba su andadura con su técnico Ronald Koeman, pero que hoy es un animal muy diferente.

Ambos llegan tocando la cima de la tabla de clasificación, de hecho si hay un ganador dormirá líder esperando lo que pueda hacer el puntero Atlético de Madrid (66 puntos) el domingo en casa del Betis. Un triunfo del Barça (65) o del Madrid (63) obligaría a ganar al Atleti (66), pero un empate deja todo pendiente.

El Clásico es una competición en sí misma y no vale quién llega mejor, ni cual es local, ni quienes juegan y quienes no. No hay favorito. Puede ganar el aprovecha los errores, el que tenga un arranque de locura, pero no necesariamente el que juegue mejor, ni el que más ataca.

Lo único se puede pedir es que el árbitro no la haga, ya que el VAR es un invento que funciona cuando al de turno le da la gana, gracias a uno que inventó un protocolo.

Esta honrosa tarea iba caer en manos de Mateu Lahoz, pero sufrió una lesión muscular y la RFEF ha designado al colegiado Gil Manzano para que se haga cargo de dirigir en choque con Soto Grado en el VAR.

El equipo azulgrana llega enrachado con 13 triunfos en 14 encuentros y ha remontado en LaLiga; mientras que el equipo de Zinedine Zidane arriba con la moral subida, tras derrotar 3-1 al Liverpool el martes y aumentar a 12 la racha de partidos sin perder, con 30 goles a favor y solo siete en contra.

Koeman debe alinear su once de gala con: Marc-Andre Ter Stegen; Oscar Mingueza, Ronald Araujo o Gerald Piqué, Clement Lenglet; Sergiño Dest, Sergio Busquets, Pedri González, Frenkie De Jong, Jordi Alba; Leo Messi, Ousmane Dembélé.

Y Zizou a los mismos que ganaron en la Champions con: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinicius, Benzema.

Zidane tuvo palabras de aliento tanto para su jugador Vinicius Jr. como para su rival Messi.

“Estamos disfrutando de Vini, estamos contentos con él y su trabajo. Es muy joven, hay que dejarlo tranquilo también y no hablarle mucho de estas cosas de que va a ser el mejor”, dijo el DT blanco. “No quiero que sea el último Clásico de Messi, que se quede en el Barcelona, está bien ahí Pase lo que pase, la Liga no se va a decidir hasta el final”

En la historia de los Clásicos el Madrid ha ganado 74, el Barcelona 72 y han empatado en 35 ocasiones.

El duelo será en la ciudad de Madrid a las 9 p.m. y en algunos países de Latinoamérica se podrá ver este Clásico por TV en estos canales:

Argentina: ESPN 2, Brasil: ESPN Brasil, Colombia: ESPN 2 Colombia, Chile: ESPN 2 Sur, Perú: ESPN2 Sur, Venezuela: ESPN Play Sur. México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá: Sky HD y Puerto Rico: SportsMax 2.

Siempre un Madrid-Barça es decisivo, pero en esta ocasión este partido será más decisivo que nunca. En Miami se vive de un modo muy especial y esta no será la excepción, pero lo mejor es que la emoción ya está garantizada.