El PSG le tumba la corona al Bayern en un partido que le brinda un homenaje al fútbol

No es la primera vez que se habla mal del Video Assistant Referee (VAR) y, me temo, que tampoco será la última lo cual no es bueno para el fúbol.

Todos, o casi todos, pensaban que con la llegada del VAR se terminarían los escándalos arbitrales. Error, estos se han duplicado y no tanto en cantidad como en calidad porque el fallo es doble, el del árbitro y el del VAR.