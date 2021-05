La actuación del Madrid en la Champions puede calificarse como éxito o como fracaso

Cuando en el último sorteo de la Champions League se vio que al Real Madrid le tocaba el Liverpool y luego el ganador entre el Chelsea y el Oporto, muchos se apresuraron a decir que los blancos ya estaban en la final. Error.

Por mucho que esta sea llamada la competición del Madrid, la historia dice que ganar una Champions es algo sumamente difícil y que en la misma no hay enemigo pequeño, mucho más si este ha llegado a esta instancia.

El Chelsea fue superior al Madrid en los dos partidos, con un fútbol moderno que se saborea, con prisas para llegar al arco contrario y con la precisión que se necesita.

Aprovechando muy bien el cansancio acumulado por los blancos.

Ahora muchos se ceban con Hazard tras la derrota, después de circular unas imágenes donde se le ve riendo con sus ex del Chelsea y no por censurable que sea su postura, tiene algo que ver con el resultado.

Hazard no debió jugar, pero él no es el culpable, sino el mister don Zinedine Zidane, que aunque se equivocó, aunque esté cuestionado, sigue siendo hoy el mejor entrenador del mundo.

Se equivocó porque con tal de recuperar a Hazard cambió el dibujo y eso en una semifinal, más con este Chelsea se paga muy caro. Zizou quiso morir con la suya y... murió.

Ahora le queda queda LaLiga, donde puede ser campeón, si no comete estos mismos errores en los próximos cuatro partidos. Vinicius debe jugar donde Hazard, que en la grada o de recambio se ve más bonito, con Asencio por la derecha y Benzema por el centro.

El lateral derecho se lo puede asignar a Valverde y el izquierdo a Nacho, con Ramos y Militao de centrales. Con Modric, Casemiro y Kroos en la sala de máquinas.

Puede luego dar entrada a Mendy y Odriozola en los laterales y mover a Valverde, para que sustituya a algodón cansado en el medio campo, y a Nacho para que supla a Ramos que viniendo de una lesión no está al cien por ciento.

Marcelo, Isco, Rodrigo, Hazard y los canteranos solo jugarían de refresco si el partido está decidido. Lo contrario es dispararse en el pie, dejando escapar la oportunidad de cerrar una buena temporada.

Y es que aunque para el Madrid solo vale ganar, llegar a semifinales de Champions y conquistar el título de liga hasta puede ser considerado como la mejor campaña de Zidane, quien además de ganar lal liga española el pasado año ha conquistado tres champions consecutivas.

No lo tendrá fácil y tal vez este fin de semana, en una especie de Final Four, se aclare el panorama, cuando el sábado el líder Atlético (76 puntos) se enfrente al Barcelona (74) y el domingo el Madrid (74) se mida al Sevilla (70).

El Madrid aún no ha ganado nada, pero nadie esperaba que haya llegado tan lejos. Algunos dirán que es un fracaso, pero en verdad lo que ha conseguido con todo lo que le ha pasado no puede ser más que un éxito. No siempre se puede ganar.

Lo curioso es que de los cuatro el Madrid es el que más apremiado está. Si no gana la liga la caída en Champions puede ser un fracaso, pero si queda campeón habrá sido un éxito, principalmente si el Chelsea gana su segunda ante un Manchester City que en su historia nunca ha podido levantar una Orejona.

Por cierto hay un estadounidense, llamado Christian Pulisic, que la está reinando entre los grandes y quiere su corona, ganando la gran final que se avecina.