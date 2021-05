El estadio del Inter Miami operará a plena capacidad a partir del próximo 29 de mayo

Leer más

No es la primera vez que se habla del tema y mucho me temo que no es la última, pero la regla de las manos está acabando con el fútbol. Y no solo por el escándalo ocurrido el pasado domingo, lo cual puede decidir la liga española, sino porque a día de hoy ni los entrenadores de LaLiga saben cuando es manos.

El problema lo han provocado en primera instancia los señores de la International Football Association Board (IFAB), a quienes les ha dado últimamente por imponer nuevas normativas a las reglas ya existentes, especificando, muy mal por cierto, cuando es mano y cuando no.