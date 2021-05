El Inter viaja a Cincinnati con la idea de aguarle la fiesta en el estreno del estadio

El entrenador del Inter Miami, Phil Neville, observa cómo sus jugadores se entrenan el viernes 14 de mayo de 2021. mocner@miamiherald.com

El Inter Miami FC aunque ha tenido un mejor arranque que el de la pasada temporada, no es precisamente el que esperaba con una solo victoria, dos derrotas y dos empates.

De hecho el puesto 12 de 14 equipos es impropio para sus altas expectativas, pero es lo que se merece al haber acumulado solo cinco puntos.

Y no es casualidad. El equipo de Miami, ahora bajo el mando de Phil Neville, no ha tenido un buen desempeño en general, principalmente en casa, en el Drv PNK Stadium.

Esa mala imagen la quiere borrar este domingo 16 de mayo cuando enfrente a Cincinnati (4 p.m. TV: Fox Sports) en la gran inauguración del TQL Stadium.

“Tenemos que jugar el juego y no la ocasión. Es su estadio local, necesitan recuperarse y han tenido 15 días libres, por lo que estarán frescos y emocionados”, dijo Neville. “Tenemos que concentrarnos en nosotros mismos y no involucrarnos en el alboroto. Esperamos que se distraigan con eso y no se sientan inspirados”

Pero no bastará con ese buen deseo, sino con ciertos mecanismos que el equipo no ha puesto en práctica y que al final le han terminado por pasar factura.

Sin dudas uno de ellos son los fallos en las dos áreas. Las defensas permitiendo a su rival que remate a gol; y la delantera sin aprovechar sus ocasiones.

Pero igual, el once de Neville no controla el juego siendo el último equipo en posesión en la liga y eso es importante para poder ganar. Si bien tiene el contragolpe como su mejor arma, a los jugadores les cuesta conectar, y aunque están más juntos que la pasada temporada no es suficiente. Y de la presión ni hablar.

“Probablemente seremos un equipo diferente al que imaginé en la pretemporada”, indicó Neville. “Vamos a ser un equipo que tiene individuos brillantes, que puede driblear el balón, que puede correr a gran velocidad con el balón, que puede correr sin el balón. A veces, cuando no tienes mucha posesión y puedes controlar los juegos”.

Durante los entrenamientos de esta semana, el entrenador le ha pedido un poco más a sus jugadores, esperando que eso se traduzca en un mejor juego.

“Estoy exigiendo más a los jugadores en términos de mejor calidad, mejor ritmo, mejores secuencias de pases”, señaló Phil. “Pero al final creo que lo que hemos descubierto es que seguimos creando muchas oportunidades y somos realmente peligrosos en términos de ataque en movimiento”.

Aunque sin duda la mejor arma de Miami es el hambre de triunfo, sin importar el tener que jugar su tercer partido en apenas ocho días; mientras Cincinnati lleva dos semanas sin jugar, tras empatar el primer juego 2-2 y luego caer 5-0 ante NY City y 3-0 contra Orlando.

Neville de nuevo no podrá contar con los lesionados Nico Figal y Robbie Robinson y no se esperan grandes cambios en la alineación, tal vez un par de ellos solo para dar descanso.

“No tenemos a los jugadores para cambiar y no es necesario”, comentó el DT de Miami. “No va a haber una reacción instintiva. Estoy realmente satisfecho con todos los jugadores. Habrá frescura, pero es el tercer juego de la semana, nada que no harías normalmente”.