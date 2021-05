Un decepcionante Inter Miami recibe un verdadero repaso en su visita al Chicago Fire

Ya el entrenador del Inter Miami había advertido la dificultad que tenía el Chicago Fire, pero lo que no divisó el técnico inglés es que su equipo iba a recibir un baño de fútbol.

No fue tanto por los goles, en esto suerte tuvo, sino porque sus jugadores no olieron el balón y así no se puede.

Así que un partido que de principio a fin se fue de un solo lado el Fire derrotó 1-0 al Inter en el Soldier Field de Chicago para de este modo salir del fondo de la tabla.

En tanto el equipo de Miami (2-2-3) con ocho puntos se mantiene provisionalmente en el séptimo puesto a la espera de lo que hagan los equipos que quedan por jugar, previo a su partido del próximo sábado ante el DC United, donde se espera un lleno total en el DRV PNK Stadium.

El gol del Chicago Fire llegó al minuto 69 en un tiro libre sin futuro cobrado por Luka Stojanovic en el que el portero de Inter Josh McCathy tras un leve desvío cometió un error garrafal y en vez de sacarla la introdujo en su propia portería. La “cantada” de McCarthy ensució su buena actuación y sentenció al once de Miami.

Fue un justo premio al equipo que dominó el encuentro con un 57 por ciento y sobre todo que buscó más la puerta contraria con 20 disparos a puerta (siete entre los tres palos), por siete de su rival (uno solo entre los tres palos).

El Inter vio además seis tarjetas amarillas, entre ellas la de Leandro González, quien se perderá el próximo encuentro con el United en casa.

Neville apostó por el mismo once que en Cincinnati y en verdad la apuesta no funcionó, aunque tampoco los cambios, que terminaron por desacomodar al equipo. No jugó el mexicano Rodolfo Pizarro quien no fue convocado para este partidos al presentar algunas molestias.

Lo que si va aclarando es los jugadores que no tienen el nivel par jugar en este Inter, al menos como titulares y si Neville no lo detecta ahora lo más probable es que al final de temporada le enseñen la puerta de salida, porque por muy amigo que sea del propietario David Beckham, los resultados mandan.

Dos puestos que puede mejorar es la portería y la defensa izquierda con la llegada del guardameta holandés Nick Marsman y el zaguero inglés Kieran Gibbs. El equipo necesita un volante de mayor nivel y poderío físico que Frederico Higuaín que vaya de área a área y junte las piezas de este rompecabezas.

Neville dice que no necesita más, pero con estos jugadores este Inter solo ganará algunos partidos. O se refuerza o baja la expectativa, porque no juega la lista con el billete. Este sábado el Fire le dio un repaso parecido al que le dio Montreal y el Galaxy.

Así no puede seguir deambulando por la MLS.