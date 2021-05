Convocan a 23 futbolistas de talla mundial para la potente selección de Estados Unidos

Christian Pulisic, autor del gol del Chelsea corre con el balón entre los defensas del Real Madrid por la Liga de Campeones el 27 de abril de 2021. Pulisic fue convocado por la selección de Estados Unidos para los próximos compromisos internacionales. AP

El seleccionador de Estados Unidos Gregg Berhalter dio a conocer la lista definitiva para jugar la Copa Oro y Liga de Naciones de la Concacaf, para luego participar en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, donde podría haber algunos cambios.

No fue nada fácil elegir a sus 23 jugadores, incluso sabiendo que no tenía que reservar a ninguno para los Juegos Olímpicos, ya que EEUU no se clasificó.

Berhalter venía trabajando con dos grupos muy buenos, uno local y otro foráneo y conformar esta selección debió ser un verdadero dolor de cabeza , más si dejas fuera a Chituru Odunze, Walker Zimmerman, Christian Roldan, Paul Arriola, Darryl Dike, entre otros.

Esta es la lista de 23 de Berhalter (club/país; participaciones con la selección/goles:

PORTEROS (3): Ethan Horvath (Club Brugge/BEL; 4/0), David Ochoa (Real Salt Lake; 0/0), Zack Steffen (Manchester City/ENG; 21/0)

DEFENSAS (8): John Brooks (Wolfsburg/GER; 40/3), Reggie Cannon (Boavista/POR; 14/0), Sergiño Dest (Barcelona/ESP; 7/1), Mark McKenzie (Genk/BEL; 2/0), Matt Miazga (Anderlecht/BEL; 21/1), Tim Ream (Fulham/ENG; 42/1), Antonee Robinson (Fulham/ENG; 10/0), DeAndre Yedlin (Galatasaray/TUR; 62/0)

MEDIOS (6): Kellyn Acosta (Colorado Rapids; 27/2), Tyler Adams (RB Leipzig/GER; 12/1), Sebastian Lletget (LA Galaxy; 20/6), Weston McKennie (Juventus/ITA; 21/6), Yunus Musah (Valencia/ESP; 4/0), Jackson Yueill (San Jose Earthquakes; 9/0)

DELANTEROS: (6): Brenden Aaronson (Red Bull Salzburg/AUT; 4/2), Christian Pulisic (Chelsea/ENG; 15/9), Gio Reyna (Borussia Dortmund/GER; 4/2), Josh Sargent (Werder Bremen/GER; 13/5), Jordan Siebatcheu (Young Boys/SUI; 2/0), Tim Weah (Lille/FRA; 10/1)

Todo indica que este debe ser el once titular de EEUU: Steffen; Dest, Brooks, Ream, Robinson; Musah, Adams, McKennie; Pulisic, Weah, Reina.

Lo curioso es que estos once jugadores están jugando en grandes equipos de Europa y algunos de ellos incluso son figuras, algo impensable hace unos años. Además de ser muy jóvenes y tener un prometedor futuro.

La escuadra de las barras y las estrellas jugará el 30 de mayo un amistoso ante Suiza, luego en la s Finales de la Liga de Naciones se enfrentará el 3 de junio a Honduras y si gana, como se espera, el 6 de junio enfrentaría al ganador entre México y Costa Rica por el título.

Posteriormente en otro amistoso jugará el 9 de junio contra Costa Rica. En la Copa Oro debutará el 11 de julio ante el triunfador del Juego 7 de las preliminares, el 15 enfrenta a Martinica y el 18 de julio a Canadá, esperando luego avanzar a las siguientes fases hasta llegar a la final el 1 de agosto.

Para septiembre (2,5,8) el USMNT tiene programado tres partidos clasificatorios a la Copa del Mundo, donde se espera que haga un buen papel.

De modo que se avecina muchos compromisos para Estados Unidos en estos meses, donde puede demostrar todo el desarrollo que ha adquirido, esperando volver a ser el gigante de la Concacaf y dar alguna que otra sorpresa a nivel mundial. Lo que aun no han visto a esta selección no se lo creerán cuando la vean, de modo que recomendamos que no se pierdan estos partidos.