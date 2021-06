El Real Madrid contrata a Carlo Ancelotti como su nuevo entrenador por tres temporadas

Carlo Ancelotti saluda, como el entrenador del Everton, después del partido de la Premier League contra el Wolverhampton Wanderers en el estadio Goodison Park de Liverpool, Inglaterra, el miércoles 19 de mayo de 2021. AP

El entrenador italiano Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador del Real Madrid, según informó este 1 de junio el club en un comunicado.

“El Real Madrid C. F. comunica que Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador del primer equipo para las próximas tres temporadas. Mañana tendrá lugar el acto de la firma protocolaria junto al presidente Florentino Pérez en la Ciudad Real Madrid. Posteriormente, Carlo Ancelotti comparecerá a las 18:00 h ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática”.

De este modo Ancelotti, de 61 años, sucede al francés Zinedine Zidane como director técnico del club, firmando un contrato por las próximas tres temporadas, después de rescindir de manera amistosa su contrato con el Everton.

“Si bien disfruté de estar en el Everton, se me presentó una oportunidad inesperada que creo que es la decisión correcta para mí y mi familia en este momento”, puso Ancelotti la web del Everton.

Ancelotti regresa al Madrid, con el que conquistó la “Décima” Liga de Campeones de Europa, después de 12 años de sequía. El técnico dirigió al equipo merengue durante las temporadas 2013-2014 y 2015-2016, con Zidane de segundo, en las conquistó cinco títulos: Champions, Copa del Rey, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

El italiano relevó a Jose Mourinho y, además de títulos, trajo la paz al vestuario blanco. En el 2014 consiguió 51 victorias y una racha de 22 triunfos seguidos. Marchándose al final de su segunda temporada con el club blanco al no conseguir ningún titulo importante.

El Madrid no encontró un buen sustituto hasta que llegó Zidane, al que ahora releva.

En principio no era el preferido de la planta noble del Bernabéu, pero de pronto comenzó a sonar después de que los directivos del Madrid no pudieran traer a sus dos favoritos: Massimiliano Allegri, quien firmó con la Juventus, y Mauricio Pochettino, quien no fue liberado por el PSG.

Mientras Raúl González continuará en el Castilla, preparándose para ser el futuro entrenador blanco.

Ancelotti encarará una posible renovación en el club blanco, de donde se espera que salgan algunos jugadores y dentro de sus posibilidades contraten a otros para conformar un equipo capaz de pelear por todos los títulos.