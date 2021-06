Messi anota por Argentina que empata con Chile y se mantiene de escolta de Brasil

Lionel Messi celebra tras anotar el primer gol de Argentina en el empate 1-1 contra Chile por las eliminatorias del Mundial, el jueves 3 de junio de 2021, en Santiago del Estero, Argentina. Foto: AP

Los goleadores históricos Lionel Messi y Alexis Sánchez cumplieron su parte, pero en lo colectivo Argentina y Chile quedaron a mano 1-1 el jueves por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Messi abrió el marcador de penal a los 24 minutos de penal en el estadio Único Madres de Ciudades, situado en la provincia de Santiago del Estero. Sánchez igualó a los 35 minutos.

“Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos, no es fácil volver, pero creo que por momentos hicimos un buen partido”, manifestó el capitán argentino. “Estoy contento por el resultado más allá de que no pudimos ganar. De a poquito nos tenemos que ir haciendo fuertes otra vez”.

Argentina alcanzó los 11 puntos y sigue como escolta de Brasil, que el viernes recibe a Ecuador. Chile, que nunca le pudo ganar a la Albiceleste de visitante, cosechó seis unidades y sigue fuera de los puestos de clasificación a la Copa del Mundo.

“Es un gran rival de nivel mundial, contento con el empate”, expresó Sánchez. “Pero me hubiera gustado ganar. Contento con mis compañeros, muchos habían debutado. Chile viene de ganar dos copas (por la Copa América 2015 y 2016) (pero) tiene que seguir creciendo, creo nos hemos estancado”.

Con desacoples naturales para dos equipos que no jugaban oficialmente después de siete meses y con bajas de último momento por coronavirus — el arquero Franco Armani y el lateral Gonzalo Montiel en el local; Arturo Vidal en el equipo visitante — Argentina y Chile se prestaron la pelota y cometieron varias faltas en los primeros minutos.

En la introducción el duelo se pareció bastante por lo picante al que habían protagonizado por el tercer puesto de la Copa América 2019, cuando Messi y el defensor chileno Gary Medel fueron expulsados tras protagonizar una escaramuza.

La Albiceleste, que previo al encuentro le rindió un demorado homenaje a Diego Maradona — fallecido el pasado 25 de noviembre — al descubrir una estatua de su figura en las afueras del estadio, se encontró con la ventaja casi de casualidad cuando Lautaro Martínez le ganó la espalda al zaguero Guillermo Maripán, quien perdió la estabilidad y sin querer derribó al goleador del Inter de Milán.

En un principio, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela no advirtió la falta, que terminó sancionando con penal tras la revisión de video. Messi, artillero histórico del seleccionado (72 tantos), ejecutó la pena con suave remate de zurda al palo opuesto al que se tiró el capitán Claudio Bravo, en el quincuagésimo partido por eliminatorias en el arco de La Roja.

Chile, ahora bajo el mando del uruguayo Martín Lasarte, sorprendió al local con jugada de tiro libre. Charles Aránguiz lo ejecutó con destino a Gary Medel, que las espaldas de la defensa argentina tocó de primera al corazón del área, donde Sánchez la empujó al gol ante un arco desprotegido por Emiliano Martínez, quien hizo su debut en el arco albiceleste.

Sanchez también amplió a 46 su récord de goles en Chile.

Al final de la primera etapa, Bravo le adivinó la intención a Messi en un tiro libre que tenía por destino el ángulo izquierdo.

El complemento no tuvo dueño claro. Por momentos prevaleció la Roja cuando Sánchez se asoció con Aránguiz y Erick Pulgar para incomodarle la salida al equipo conducido por Lionel Scaloni.

En Argentina, Messi estuvo intermitente y se resintió la ofensiva local. El “Pulga”, sin embargo, tuvo en sus pies la victoria primero con un tiro libre que dio en el vértice del arco y en el final Bravo le sacó uno de sus clásicos zurdazos abiertos.

Argentina visitará el próximo martes a Colombia, mientras Chile se medirá ante Bolivia, todo en la antesala del inicio de la Copa América, a jugarse en Brasil desde el 13 de junio.