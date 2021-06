Todos los detalles de la Europa 2021 que arranca este viernes con el Italia-Turquía

Después de un año de espera, este 11 de junio a las 3 p.m. arranca la Eurocopa 2021 con el partido entre las selecciones de Italia y Turquía en el Estadio Olímpico de Roma.

La UEFA anunció que habrá público (parcialmente) en todos los estadios durante la Eurocopa que se celebrará en 12 sedes del 11 de junio al 11 de julio y Roma no será la excepción.

Italia y Turquía están enclavadas en el Grupo A donde también se encuentran Gales y Suiza, equipos que se enfrentarán en Bakú este sábado (9 a.m). Los italianos son favoritos para avanzar y el segundo puesto se lo disputarán turcos y suizos.

Italia debe salir con Gianluigi Donnarumma; Alessandro Florenzi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Leonardo Spinazzola; Nicolo Barella, Jorginho, Manuel Locatelli; Domenico Berardi, Ciro Immobile y Lorenzo Insigne.

Y Turquía con Ugurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çaglar Soyuncu, Umut Meraş; Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoglu, Cengiz Ünder, Kenan y Burak Yılmaz.

Este mismo sábado 12 de junio le toca el turno al Grupo B. A las 12 p.m. se viene el Dinamarca-Finlandia y luego a las 3 p.m. el Bélgica-Rusia. Los belgas deben ganar el grupo, mientras daneses y rusos pelearán por el segundo.

El domingo 13 habrá otros tres partidos, los dos del C y uno del D. Primero Inglaterra-Croacia (9 a.m.), luego Austria-Macedonia (12 p.m.) y cierra con el Países Bajos (Holanda)-Ucrania. Los holandeses son favoritos para ganar el Grupo C, mientras austriacos y ucranianos lucharán por la segunda plaza.

El lunes 14 cierra el D con el choque Escocia-República Checa (9 a.m.) en un duelo por evitar el sótano, ya que ingleses y croatas deben repartirse los dos primeros lugares. Luego ya por el Grupo E se juega Polonia-Eslovaquia (12 p.m.) y posteriormente el España-Suecia (3 p.m.), en un posible duelo por la punta del grupo.

El martes 15 termina la primera ronda de partidos con los dos encuentros del F, el Grupo de la Muerte. Hungría-Portugal (12 p.m.) y Francia-Alemania (3 p.m.). Nada menos que el vigente campeón de Europa (Portugal), el actual titular del mundo (Francia) y el cuatro veces campeón del orbe (Alemania) se disputarán las primeras dos plazas y posiblemente hasta el título.

Igualmente, además de los dos primeros de los seis grupos, avanzarán a los octavos de final los cuatro mejores terceros. Esta segunda fase se disputará del 26 al 29 de junio con dos partidos diarios; al igual que los cuartos el 2 y 3 de julio. Las semifinales serán el 6 y 7 de julio y la gran final el 11 de julio.

.En verdad hay ocho favoritos para ganar esta edición de la Eurocopa los cuales los podemos dividir en tres grupos. En el primero los súper favoritos: Francia, Inglaterra y Portugal. En el segundo los favoritos: Bélgica, Alemania y España. Y en tercero los posibles favoritos: Italia y Holanda.

Como jugadores destacan Harry Kane, Kyllian Mbapeé, Cristiano Ronaldo y Kevin De Bruyne, entre otros; aunque llega un grupo joven con ganas de hacer historia. Tal es el caso de Phil Foden (Inglaterra), Mason Mount (Inglaterra), Kai Havertz (Alemania), Joao Felix (Portugal) y Pedri González (España).

De modo que, después de un año horrible por la pandemia, se espera un más que atractivo torneo en el 60 Aniversario de la UEFA, de máxima calidad entre 24 selecciones que son la flor y la nata de Europa y los 550 futbolistas que disputarán 51 partidos, incluyendo la gran final en Wembley.