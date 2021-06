¿Cuáles son realmente los grandes favoritos para conquistar esta Copa América 2021?

Neymar, de la selección de Brasil, ejecuta un tiro libre durante un partido de la eliminatoria mundialista frente a Paraguay, el martes 8 de junio de 2021, en Asunción (AP Foto/Jorge Sáenz) AP

Finalmente este domingo 13 de junio (5 p.m.) dará inicio la Copa América 2021 con el partido Brasil- Venezuela en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia. Luego (8 p.m.) Colombia se enfrentará a Ecuador en el Arena Pantanal, de Cuiabá

Brasil accedió a organizar el torneo después de que Colombia y Argentina declinaran ser sedes por el repunte de la pandemia de coronavirus.

De modo que la primera Copa con sede conjunta tendrá que esperar y la selección brasileña, tras cierto conato de rebelión, será la gran candidata a levantar el trofeo el 10 de julio.

Inicialmente la Copa América estaba prevista para celebrarse en el 2020, pero al igual que la Eurocopa fue pospuesta un año por el COVID-19.

En esta edición del torneo no habrá selecciones invitadas y se jugará con un formato de dos grupos: Norte y Sur, de cinco equipos, donde los cuatro mejores de cada grupo acceden a los cuartos de finales (1ro vs 4to del otro grupo y 2do vs 3ro del otro grupo) y los ganadores pasan a semifinales.

En el grupo de la Zona Norte además de Brasil y Venezuela, están enclavados Colombia, Ecuador y Perú, que descansa. Y en el de la Zona Sur estarán Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

El lunes (5 p.m.) Argentina enfrenta a Chile. Más tarde (8 p.m.) Paraguay choca con Bolivia, quedando libre Uruguay. La segunda fecha está programada para el jueves el Grupo Norte y el viernes el Grupo Sur.

Los candidatos para clasificar por el Norte son Brasil y Colombia; mientras por el Sur son Argentina y Uruguay, por encima de Chile, campeón de las ediciones 2015 y 2016 (Centenario). Cualquier otro campeón sería una gran sorpresa.

Liderado por Neymar la seleçao defiende su corona y espera conseguir de nuevo el título conquistado en casa en el 2019. En el papel es el equipo más balanceado y cuentan con el apoyo del público.

La Argentina de Leo Messi es otro gran candidato, con un equipo joven mejor engranado y fortalecido en todas sus líneas, aunque lejos de ser el de antes. Messi no ha ganado la Copa América, y se la debe, por lo que puede ser la diferencia.

Un reconstruido Uruguay con Fede Valverde como motor y dos puntas como Luis Suárez y Edison Cavani es como para tener muy en cuenta al once charrúa que siempre se prodiga en la zaga y que entrega nunca le va a faltar, por lo que irán por otro maracanazo

Los uruguayos guardan en sus vitrinas 15 trofeos, por 14 los argentinos y nueve los brasileños.

Chile ha ganado la Copa dos veces y muy bien pudiera ir por la tercera, pero tiene un equipo envejecido y no está con la misma ilusión de hace unos pocos años.

Colombia pese a sus figuras ha bajado su nivel un peldaño, pero no hay que descartarla. Si sus estrellas logran juntarse muy bien pudiera conquistar su segunda Copa.

Perú finalista de la pasada edición no va bien, Ecuador, siempre se caer y el resto no está jugando a la altura de los favoritos..

El espejo pudiera ser la eliminatoria al Mundial de Catar 2022, donde Brasil es líder con 22 puntos y +14 goles, seguido por Argentina (12), Ecuador (9), Uruguay (8), Colombia (8), Paraguay (7), Chile (6), Bolivia (5), Venezuela (4), y Perú (4).