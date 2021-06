Sergio Ramos se despide entre lágrimas del Real Madrid y cierra la puerta a dos clubes

Apenas habían pasado 10 segundos cuando Sergio Ramos rompió a llorar en su despedida del Real Madrid, tras 16 años años de gloria con el equipo blanco.

El que hasta este 17 de junio fuera el capitán del Madrid se despidió con los máximos honores en un emotivo acto en la Ciudad Deportiva del club ante su familia, jugadores, socios y directivos del club.

El presidente Florentino Pérez le puso en la solapa la insignia de oro y brillantes del club al segundo jugador más laureado del equipo. Tras 16 años en los que defendió el escudo del Real Madrid el central conquistó 22 títulos, entre ellos cuatro Champions.

“Hoy no es un día fácil para mí. Me siento enormemente orgulloso de lo que has conquistado. Eres una de las grandes leyendas del Real Madrid”, indicó Florentino. “Has sido un capitán emblemático durante años y siempre serás el hombre de la décima. Tu minuto 93 en Lisboa es el símbolo de lo que representa este club”.

Ramos sorprendió en la posterior conferencia de prensa al expresar que nadie le dijo que la oferta del Madrid tenía una fecha de expiración y que cuando la aceptó ya era tarde.

“Nunca me he querido ir del Real Madrid. Cuando acepté la oferta de renovación de un año ya había caducado y yo no me había enterado”, dijo Ramos. “Se lo dijeron a mi agente hace una semana y nos sorprendió. Nunca me dieron un ultimátum. No quiero rencor, no quiero enfrentamientos. Me quedo con que es un hasta luego”.

El jugador quiso dejar muy claro que si no aceptó la oferta inicial del club no fue por dinero sino por años.

“El club me hizo una oferta de un año con la bajada de salario. Quiero recalcar y dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema”, explicó Sergio. “De mi boca el presidente ya sabía que lo mío no era un tema económico, que era un asunto de años. Me ofrecían uno y yo quería dos. Lo mío era tranquilidad y continuidad para mí y para mi familia”.

“Llegados a este punto, en las últimas conversaciones, acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que ya no hay oferta, que tenía una fecha de caducidad. Yo no me había enterado”, añadió.

Todo indica que a pesar de que Ramos quería quedarse el club tomó la decisión de no renovarle su contrato. La oferta del Madrid era firme y Ramos entendió que no, que solo era parte de la negociación. Pero más allá de eso el club ya no le quería porque si hubiera querido lo hubiese renovado.

Ramos no reveló su posible destino, el cual está lejos de España al descartar el Barcelona y el Sevilla.

“El Sevilla es el otro club de mi corazón y viví una etapa maravillosa, pero a día de hoy no contemplo esa opción al igual que el Sevilla no lo contempla y es imposible ver a Ramos con la camiseta del Barça, es un no rotundo como el Bernabéu de grande”, comentó el sevillano. “Hay clubes interesados, pero nunca tuve en mente salir”.

Todo indica que a Ramos le gustaría jugar en la Premier la próxima temporada, pero el PSG también es una opción.

De este modo que se rompe “un matrimonio perfecto” como lo definió el jugador y se marcha una leyenda madridista, un enorme futbolista, un verdadero campeón.