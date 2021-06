Se estancan las negociaciones para el estadio de fútbol de Beckham en Miami

Los copropietarios del Inter Miami CF Jorge Mas, a la derecha, y su hermano, José Ramón Mas mocner@miamiherald.com

Después de dos años y medio de tranquilas negociaciones, el controvertido acuerdo sin licitación para construir un complejo de estadio de fútbol de $1 mil millones para el equipo de la Major League Soccer de Miami todavía enfrenta obstáculos considerables, según documentos internos obtenidos por el Miami Herald que ofrecen el primer vistazo al público al interior de las conversaciones.

El siguiente paso en la búsqueda de ocho años del copropietario David Beckham para instalar una franquicia de la MLS en un estadio de Miami es una votación importante en el Ayuntamiento de Miami, aunque no está claro cuándo ocurrirá. Los administradores de la ciudad y los propietarios del Inter Miami se muestran optimistas, pero los abogados de ambas partes parecen no ponerse de acuerdo ni siquiera en los puntos en los que no están de acuerdo.

Un nuevo memorando del asesor legal de Miami, enviado el jueves al administrador de la ciudad, Art Noriega, y obtenido a través de una solicitud de registros públicos, esboza una serie de cuestiones clave que siguen sin resolverse durante las conversaciones para finalizar los términos que despejarían el camino para el enorme plan de reurbanización conocido como Miami Freedom Park.

¿Qué ocurre si el Inter Miami quiere reubicar al equipo? ¿Quién es el responsable financiero si alguien demanda con éxito la invalidación del contrato de arrendamiento después de la reurbanización del terreno? ¿Firmarán los propietarios del equipo contratos de arrendamiento que garanticen la construcción de campos de fútbol públicos, un estacionamiento suficiente y otros beneficios públicos incluidos en la propuesta del estadio? ¿Jugará el club todos sus partidos en casa en el nuevo estadio? ¿Se comprometerá el Inter Miami a mantener “Miami” en el nombre del equipo?

El memorando pone de manifiesto las importantes diferencias que aparentemente existen entre la ciudad y el equipo, que debutó el año pasado en un estadio reconstruido en Fort Lauderdale anexo a sus instalaciones de entrenamiento. El abogado del club de fútbol, sin embargo, insistió al Herald en que las partes están en realidad más cerca de un acuerdo.

“Esperamos aclarar estos puntos con el administrador de la ciudad”, dijo el abogado Richard Pérez, de Holland & Knight, que representa al club de fútbol en las conversaciones. “Además, la propiedad del equipo está 100% comprometida a mantener Miami en el nombre del equipo. El compromiso contractual es fácil, ya que solo refuerza la importante inversión en tiempo y dinero ya realizada en la construcción de la marca Inter Miami CF.”

Sin embargo, los múltiples memorandos de los abogados externos contratados por la ciudad muestran un lento progreso durante el último año en cuestiones fundamentales de cuatro complejos acuerdos separados que se supone que se reducen a un concepto simple: un estadio financiado por el sector privado, un complejo de tiendas, hoteles y oficinas y un parque adyacente.

Algunas de las cuestiones pendientes en el memorando del 17 de junio están impregnadas de disposiciones legales destinadas a proteger a la ciudad de una exposición financiera no deseada, especialmente si un litigio anula el contrato de arrendamiento después de la construcción de los edificios. Algunas se refieren a los plazos de construcción y a las sanciones por no cumplirlos.

Uno de los desacuerdos se centra en si los documentos de arrendamiento deben incluir requisitos explícitos para los beneficios públicos, como los campos de fútbol públicos, o si estos asuntos deben finalizarse cuando el equipo busque las aprobaciones de zonificación en el futuro. El equipo pretende rezonificar el parque mediante un plan de zona especial, un método para que los promotores intercambien beneficios públicos por mayores derechos de desarrollo.

Los representantes del Miami Freedom Park se opusieron a la descripción del memorando, diciendo que están abordando varias de las cuestiones pendientes en las propuestas que actualmente se mueven entre la ciudad y el equipo. Las recientes propuestas de arrendamiento revisadas por el Herald muestran que el equipo propone garantías de que el Inter Miami jugará todos los partidos de la temporada regular y de los playoffs en el Miami Freedom Park, y que el equipo y la ciudad negociarán el costo para la ciudad si el contrato de arrendamiento se invalida y la ciudad toma plena posesión del complejo.

Los abogados de la ciudad se opusieron a la propuesta de que el alquiler del Miami Freedom Park se redujera de acuerdo con el índice de precios al consumo. Los propietarios del club dijeron que el alquiler debería bajar con el IPC si eso ocurre, pero no por debajo del mínimo establecido por los votantes cuando aprobaron el esquema básico de los términos del contrato de arrendamiento: unos $3.5 millones anuales.

No se mencionan en el memorando de la ciudad del 17 de junio: cifras específicas sobre los pagos de alquiler a la ciudad o detalles sobre la potencialmente costosa remediación ambiental; Melreese se construyó sobre cenizas tóxicas de una antigua incineradora municipal, contaminación que los propietarios del equipo se han comprometido a manejar sin costo alguno para la ciudad.

Beckham y sus socios quieren sustituir el campo de golf de Melreese, propiedad de la ciudad y situado junto al Miami International Airport, por un enorme centro comercial con hoteles, edificios de oficinas, un centro comercial y un estadio con 25,000 asientos para albergar los partidos del Inter Miami en casa. El proyecto incluiría campos de fútbol públicos situados encima de un garaje de tres plantas y un parque público de 58 acres.

El alcalde Francis Suárez ha apoyado el proyecto desde el verano de 2018, cuando Beckham y Jorge Mas, presidente de MasTec y propietario gerente del Inter Miami, presentaron por primera vez su visión a la ciudad. En un referendo de noviembre de 2018, el 60% de los votantes autorizó a los administradores de la ciudad a saltarse el proceso normal de licitación y negociar los términos de un arrendamiento de 99 años. La pandemia del COVID-19 puso en suspenso las negociaciones durante unos meses a principios de 2020, más o menos cuando Noriega fue contratado para dirigir la administración de la ciudad.

Mas dijo recientemente al Herald que su equipo estaba “extremadamente cerca y en las etapas finales de acordar un contrato de arrendamiento” con la ciudad. El último memorando, redactado por los abogados de tres bufetes –Shutts & Bowen, O’Melveny & Myers y Fowler White Burnett– sugiere que pudiera haber una mayor distancia entre la ciudad y los propietarios del club de fútbol.

En general, los abogados de la ciudad dicen que el grupo de fútbol está pidiendo demasiada flexibilidad en cuatro contratos: dos arrendamientos de terrenos, un acuerdo de administración de la construcción y un acuerdo de no reubicación.

“[Los propietarios del equipo] han manifestado claramente su creencia de que, dado que la ciudad no contribuye a la financiación del estadio, y dado que el Miami Freedom Park promete pagar un alquiler y generar impuestos sobre la propiedad, merece tener una flexibilidad inusualmente amplia en el desarrollo en su conjunto y unas repercusiones leves si no cumple con alguno de los elementos prometidos del desarrollo”, se lee en el memorando del 17 de junio.

Pérez rebatió las conclusiones del memorando.

“Somos optimistas en cuanto a que hemos entrado en la recta final de las negociaciones”, dijo Pérez. “Como lo demuestran –en blanco y negro– los borradores presentados a la ciudad, el memorando del 17 de junio de los asesores legales de la ciudad describe erróneamente la posición del Miami Freedom Park en el puñado de puntos de negociación restantes”.

Noriega dijo recientemente al Herald que el dinero no es el problema en este momento, aunque preferiría que la ciudad asegurara más garantías por adelantado sobre los pagos y los beneficios públicos, así como un plan adecuado para reemplazar las zonas verdes rezonificadas.

“Seguimos estudiando las contribuciones para el espacio del parque, y también la oportunidad del proyecto”, dijo Noriega en una entrevista del 10 de junio. “Tampoco es mi intención aplazar mucho dinero”.

Noriega dijo que creía que ambas partes podían llegar a compromisos con la esperanza de que la comisión pudiera votar los acuerdos en los próximos meses. Él y otros administradores de la ciudad tienen previsto reunirse esta semana con los representantes de Inter Miami para discutir las preocupaciones restantes.

Los detalles serán cruciales una vez que los cientos de páginas del lenguaje del contrato se ultimen antes de la votación de la comisión. Cuatro de los cinco comisionados de la ciudad tendrían que aprobarlo para que el acuerdo siga adelante.

“Acuerdo de estadio” es como una palabra de cuatro letras en Miami, donde la frase evoca un acuerdo de financiación pública difamado que pagó el estadio de los Miami Marlins, ahora llamado loanDepot Park. El acuerdo dejó a los contribuyentes enganchados con casi $2 mil millones en pagos de deuda durante varias décadas.

Las negociaciones del Miami Freedom Park también están a la sombra de otro controvertido acuerdo sobre terrenos de mil millones de dólares: Flagstone Island Gardens, un complejo de hotel y marina previsto en terrenos propiedad de la ciudad en Watson Island. Aprobado por primera vez por los votantes en 2001, el proyecto se ha estancado durante dos décadas en medio de problemas de financiación y demandas. En 2019, los comisionados de Miami aprobaron un acuerdo de $20 millones para evitar un juicio legal que podría haber superado los $100 millones.