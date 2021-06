Brasil se mete de cabeza a los cuartos tras el escándalo con Colombia en Copa América

Casemiro (der.) celebra con Marquinhos tras anotar el segundo gol de Brasil en el partido ante Colombia, el 23 de junio de 2021 en Río de Janeiro, Brasil. Foto: AP

Terminó la cuarta fecha de la Copa América 2020 con pocas novedades en la tabla y una enorme polémica por una decisión arbitral en el partido de Colombia y Brasil.

Lo más novedoso ha sido el triunfo 2-0 de Paraguay sobre Chile, que con seis puntos aúpa a los Guaraníes al segundo lugar de la tabla del Grupo A, liderada con 7 puntos por la Argentina de Messi, que le tocó descansar. Mientras Chile terminaba con 5 puntos su actuación esta fase de grupos y de momento va tercera.

Poco antes, Uruguay también se impuso 2-0 a Bolivia, que de este modo decretó su eliminación con cero puntos a falta de una jornada. Los charrúas llegaron a cuatro y son cuartos.

Este lunes, en este grupo del Sur, Argentina se enfrenta a Bolivia, ya eliminada, con la misión de ganar para cerrar como primera de grupo; mientras Paraguay se enfrenta a Uruguay con diferentes propósitos.

La albirroja puede terminar primera si la albiceleste falla, pero le basta con un empate para ser segundo;en tanto, la celeste si gana puede arrebatarle la segunda plaza y con un empate terminaría tercero superando a la Roja.

El miércoles, en el Grupo B, a primera hora Perú empató 2-2 con Ecuador y se mantuvo en el tercer puesto con cuatro puntos, por encima de los de la mitad del mundo que solo tiene dos, los mismos que Venezuela que descansó.

Y luego, en un duelo de punteros Colombia estuvo a punto de dar la campanada en su duelo con Brasil tras ir ganando 1-0 con un golazo de media volea de Luis Díaz a los 10 minutos hasta el minuto 77, cuando llegó el gol del empate 1-1 de Brasil en medio de la polémica.

Neymar lanzó un pase y el balón golpeó accidentalmente al árbitro Néstor Pitana, quien viendo que el balón cayó en los pies del brasileño Lucas Paquetá ordenó que siguiera el juego. Paquetá se la abrió a Renan Lodi quien sacó un buen centro que Firmino remató de cabeza y que el portero colombiano David Ospina no pudo detener.

El VAR convalidó el tanto ante la sorpresa de los cafeteros que entendían que Pitana cuando le golpeó el balón debió detener el juego y tirar el balón a tierra.

Luego Casemiro en el descuento puso el 2-1 definitivo con un certero remate de cabeza a la salida de un córner.

Este jueves la Federación Colombia solicitó a la CONMEBOL la “suspensión inmediata” de Pitana y del resto del equipo arbitral por su polémica actuación por “omitir la aplicación de la Regla 9 de las reglas de juego, incidiendo de manera directa en el resultado del partido”.

La CONMEBOL difundió el audio entre el árbitro y los de la sala del VAR, quienes convalidaron finalmente el gol, pese a que crearon cierta confusión al advertir que el balón podía ir hacia un jugador colombiano.

Lo cierto es que esta nueva regla no arregla nada y, como se pudo comprobar, más bien crea confusión. La regla dice que “cuando el balón le pega al árbitro, si de ese rebote no se inicia un “ataque prometedor”, el juez debe dar ventaja”.

La clave está en la interpretación de sí tras golpear a Pitana se inicia un “ataque prometedor”. Luego está si esto “descamodó a la defensa” lo cual también es interpretativo, tan es así que algunos jugadores de Colombia tardaron en reaccionar.

La protesta no va a cambiar el resultado así que Brasil ya es primera del grupo con 9 puntos, Colombia segunda con 4 puntos (-1), Perú tercera con 4 puntos (-3), Ecuador cuarta con dos (-1) y Venezuela quinta con dos (-3).

Este domingo, en el cierre del grupo Norte, Brasil va contra Ecuador y Venezuela contra Perú.

Los cuartos de final se inician el 2 de julio con los Choque del 1roB (Brasil) vs 4to del A y 2doB vs 3roA. El 3 de julio 2doA, 3roB y 1roA vs 4toB.