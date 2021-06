Los octavos se llevan a los del Grupo de la Muerte. Bienvenidos los cuartos de la Euro

Harry Kane (derecha) anota el segundo gol de Inglaterra en la victoria 2-0 ante Alemania en el partido de octavos de final de la Euro 2018, el martes 29 de junio de 2021, en Londres. (John Sibley/Pool vía AP) AP

El delantero inglés Gary Lineker dijo un día que “El fútbol es un deporte que juegan once contra once y siempre gana Alemania”, pero eso es un mito de la historia antigua, no siempre gana Alemania, de hecho hace tiempo que no lo hace, desde Brasil 2014, después de varios años de sequía.

Inglaterra le derrotó 2-0 este martes 29 de junio de 2021 en los octavos de final de la Eurocopa 2020 con goles de los delanteros Rahee Sterling y Harry Kane en dos contragolpes de libro, en uno de los mejores partidos de este torneo.

De este modo se despidió el último integrante del llamado Grupo de la Muerte, el F, tras la eliminación de Portugal 1-0 a manos de Bélgica, con un gol de Thorgan Hazard y la salida de Francia, tras caer en los penaltis 5-4 ante Suiza, luego de empatar 3-3.

Si bien la jornada de este martes estuvo buena, con el triunfo de Inglaterra 2-0 sobre Alemania y de Ucrania 2-1 sobre Suecia con un gol al final del tiempo extra; la del lunes no tuvo desperdicio, de hecho debe estar entre las mejores de todos los tiempos por la entidad de los rivales y por 14 goles anotados en los dos partidos.

A primera hora España derrotó 5-3 a Croacia en el tiempo extra. Tras un emocionante 3-3 en los primeros 90 minutos, que comenzó con error del portero español Unain Simón, tras no controlar un pase atrás de Pedri, a quien se le apuntó el autogol. Luego Sanabria, Azpilicueta y Ferrán respondieron poniendo el 3-1, pero Croacia con dos goles empató.

El criticado Morata puso el 4-3 con un verdadero golazo y Olazabal las cifras definitivas, ambos servidos desde la derecha por Dani Olmos. Un gran triunfo para el equipo que fue mejor sobre la cancha.

Posteriormente en otro choque rompecorazones la gran favorita Francia con dos goles de Karin Benzema, que llegaba a cuatro, y de Pogba empató 3-3 con una valiente Suiza que también remontó un 3-1. No hubo nada en el tiempo extra y mientras los suizos marcaban los cinco penaltis, Mbappe erró el último lanzamiento para los franceses.

Antes Italia había tumbado a Austria 2-1 con goles de Chiesa y Pessina, Dinamarca goleado 4-0 a Gales y República Checa sorprendía con su triunfo 2-0 ante Países Bajos tras quedarse con 10 hombres por la expulsión de DeLight y goles de Holes y Schick, que llegó a cuatro y puede darle caza a Cristiano Ronaldo que se quedó con cinco.

De este modo la mesa quedó servida para los choques de cuartos de final que se disputarán el 2 y 3 de julio, por lo que los jugadores tendrán miércoles y jueves de descanso..

El viernes 2 (12 p.m) en el primer choque de cuartos se enfrentan España contra Suiza. Y si bien los españoles son favoritos por historia y porque lleva 10 goles en dos partidos, no se puede olvidar que Suiza eliminó a la todopoderosa Francia, vigente campeona del mundo..

Luego ese viernes 2 (3 p.m.) Bélgica e Italia protagonizarán lo que priori es el mejor duelo de cuartos. Y si bien los belgas, aun sin Eden Hazard y DeBruyne, parecen favoritos luego de tumbar a los portugueses, o sea a los campeones de Europa, los italianos han tenido un gran torneo y han mostrado que también tienen potencial para levantar esta Eurocopa.

El sábado 3 (12 p.m), en el supuesto partido más flojo, Dinamarca se enfrenta a República Checa en duelo de sobrevivientes y sin un favorito. Posteriormente (3 p.m.) Inglaterra, candidata a finalista, debe imponerse a Ucrania.

Los ganadores del viernes se enfrentan entre sí en las semifinales del 6 de julio, al igual que los del sábado el 7 de julio. La final es el 11 de julio en Wembley.

Ahora sin Francia, Alemania, Portugal ni Países Bajos, las selecciones de Italia o Bélgica, con permiso de España, por un lado, e Inglaterra por el otro, lucen como las grandes favoritas. Lo cierto es que esta Euro es de las mejores y se acerca un gran final.

La Eurocopa se juega cada cuatro años desde 10960, siendo Rusia (URSS) el primer campeón. España y Alemania, la han ganado tres veces, Francia dos, y el resto de ganadores (7) una vez, ellos son Italia, Portugal, Holanda, Dinamarca, Grecia, R. Checa, y la citada Rusia.

De los ocho equipos que quedan con vida en este torneo solo tres han sido campeones del Mundo: Italia (4), España (1) e Inglaterra (1). De modo que hay cinco como Bélgica que no han ganado nada y tienen hambre, ¿podrán derrotar a los favoritos e imponerse esta vez?