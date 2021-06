Ucrania liquida a Suecia en la prórroga y jugará con Inglaterra en cuartos en la Eurocopa

Leer más

El delantero inglés Gary Lineker dijo un día que “el fútbol es un deporte que juegan once contra once y siempre gana Alemania”, pero eso es un mito de la historia antigua, no siempre gana Alemania, de hecho hace tiempo que no lo hace desde Brasil 2014, después de varios años de sequía.

Inglaterra le derrotó 2-0 este martes 29 de junio de 2021 en los octavos de final de la Eurocopa 2020 con goles de los delanteros Rahee Sterling y Harry Kane en dos contragolpes de libro, en uno de los mejores partidos de este torneo.