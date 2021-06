Inter Miami espera ante Montreal ratificar su buen juego y que la suerte le acompañe

El volante del Inter Miami Rodolfo Pizarro (10) dispara a puerta contra Orlando City en el DRV PNK Stadium, en Fort Lauderdale, Florida, 25 de junio de 2021. ctrainor@miamiherald.com

Ninguna derrota es una victoria, mucho menos si es la cuarta consecutiva; sin embargo la del pasado viernes 25 de junio 2-1 ante Orlando City en el DRV PNK Stadium, puede considerarse como un punto de inflexión en la dinámica del equipo dirigido por Phil Neville.

Y es que el equipo de Miami jugó uno de sus mejores partidos ante un gran rival que no por gusto ocupa el segundo lugar en la tabla. Solo cometió un error, que fue dejar libre a Nani y no una sino dos veces y ahí llegaron los dos goles de Orlando, el primero en forma de asistencia y el segundo de gol en una obra maestra del portugués.

Fue una pena porque Gonzalo Higuaín con un golazo desde unos 20 metros había abierto el marcador, pero de nuevo la falta de concentración posterior pasó factura.

El equipo volvió a decepcionar a los 17,926 aficionados que casi llenan el estadio de Fort Lauderdale con capacidad para 18,000.

Y fue una pena porque el Inter controló el partido, fue mejor, y sobre todo se notó una mejoría en el trabajo colectivo tanto en ataque como en defensa.

“Pienso que cuando hablan de lo que quieren ver del equipo, eso es exactamente lo que se vio esta noche”, dijo Neville después del partido. “Estoy convencido que si seguimos con nuestra actitud y mantenemos el nivel de nuestras actuaciones vamos en la dirección correcta. Los resultados van a cambiar con esa actitud”.

A la ofensiva el once de Neville la semana pasada tocó más y mejor el balón tirando paredes, asociándose y no haciendo la guerra por su lado como hasta entonces, incluso cuando no habían ingresado Higuaín y Rodolfo Pizarro..

A la defensiva Miami mejoró con esfuerzos colectivos, con ayudas, con presión alta y trabajo en bloque, algo que se estaba echando mucho de menos. Y eso que faltaban dos pilares como Gregore y Ryan Shawcroos, su lugar lo ocuparon Víctor Ulloa y Kelvin Leerdam.

Con la derrota el Inter cayó al puesto 12, el antepenúltimo de la Conferencia Este con 8 puntos (2-2-6), pero solo ha jugado 10 partidos, ni siquiera se ha llegado a la mitad de la temporada y de seguir jugando como lo hicieron contra Orlando es muy probable que el equipo inicie una gran remontada.

El partido de Miami este sábado (7:30 p.m.) contra CF Montreal fuera de casa, en el Red Bulls Arena, puede ser la mayor muestra de ello. Un triunfo le podía de nuevo en el camino hacia los puestos de playoffs, que en principio es el primer objetivo.

Lo importante ahora es continuar trabajando duro, buscando mejorar, principalmente en la concentración en ambas áreas y poco a poco las victorias irán llegando.

Este será el once probable: John McCarthy, Leerdam, Nicolás Figal, Leandro González Pirez, Christian Makoun; Gregore, Blaise Matuidi, Lewis Morgan, Rodolfo Pizarro, Brek Shea; y Gonzalo Higuaín. Igualmente pueden haber variantes con Shawcroos, Joelvin Jones, Ulloa, Jay Chapman y Julián Carranza.

Mientras Robbie Robinson, número uno del Draft 2020, continúa fuera de la alineación mejorando de su lesión de isquiotibiales.

Pizarro ya parece recuperado y seguro que muy pronto brindará su mejor versión, traducida en múltiples asistencias y goles. El mexicano es uno de los mejores jugadores del equipo junto a Higuaín y Blase Matuidi y el equipo tiene mucha confianza en él para iniciar la gran remontada.