¿Por qué Leo Messi no ha renovado con el Barcelona y por qué esto afecta a Miami?

Lionel Messi, de la selección de Argentina sonríe antes de un partido de la Copa América ante Bolivia, el lunes 28 de junio de 2021, en Cuiabá, Brasil (AP Foto/Andre Penner) AP

El futbolista argentino Lionel Messi ya no es del Barcelona, sino agente libre. El pasado 30 de junio expiró su contrato con el club blaugrana y su continuidad pende de un hilo.

Los informes indican que hay buena voluntad por ambas partes para que Messi firme un nuevo contrato con el Barcelona, pero lo cierto es que a día de hoy ni el Barça ha anunciado que renueva , ni el futbolista ha hecho un guiño sobre su posible renovación.

El Inter Miami CF también está a la espera de lo que suceda porque si Leo firma el contrato que le ha propuesto el Barcelona, después de jugar dos años más con el club blaugrana, jugar dos más con el equipo de David Beckham en la Capital del Sol, según su deseo, más un quinto año en otras funciones con el equipo culé.

Messi cumplió este 24 de junio 34 años, por lo que estaría ligado a la entidad azulgrana hasta el 2026 cuando tenga 39 años, llegando a Miami con 36 abriles.

Pero la cosa no está muy clara. Primero porque Mesi no quiere líos con la Hacienda Española, y este contrato es cuanto menos raro, y porque no se sabe bien si ahora se firmaría una renovación o un nuevo contrato.

La cuestión es que si es un nuevo contrato Barcelona tendría que liberar el 75 por ciento de la masa salarial. Es decir, si lo contratan por 100 millones de euros, el Barcelona tendría que vender jugadores por un monto de 300 millones, algo que en estos momentos algo inviable.

No obstante el presidente del Barça Joan Laporta es optimista y espera que las negociaciones lleguen a buen puerto, apuntando que “se está haciendo todo lo posible”, palabras que cierto sector del barcelonismo ha tomado con pesimismo.

Mientras, Messi está en Brasil con Argentina tratando de ganar su primera Copa América teóricamente sin seguro, al estar en ningún club. La misma termina el próximo 11 de julio y aún así no tiene prisa en firmar.

Por otra parte, mientras no firme el Barcelona no puede utilizar su imagen para publicidad, ni vender camisetas con su nombre, ni siquiera utilizarlo para vender entradas.

Al parecer no hay dudas que Messi y Barcelona tienen la intención de alcanzar un acuerdo, pero el Barça está tieso económicamente y la fórmula de pago no está clara que sea viable, de ahí que también es probable que Messi deje el equipo culé, algo que indirectamente perjudicaría a Miami.

Otra cosa es que la entidad azulgrana y el propio Laporta estén empeñados en retenerle pagándole el dinero que no tiene. Esto es lo mismo que una persona que está a punto de declararse en bancarrota se compra un Mercedes de uso a precio de uno nuevo. Un verdadero disparate.

Con esos 300 millones de euros se puede hacer un equipo bueno con 30 jugadores pagándole 10 millones, o mejor aún contratando a 10 superestrellas pagándole $30 millones. De cualquier modo con Messi estos últimos años no ha ganado y no se espera que con este mismo equipo gane algo las próximas dos temporadas.

Lo bueno es que ambas partes, principalmente el Barça están haciendo un esfuerzo para que Messi siga jugando en el Camp Nou y de momento no se habla de otro club, ni de otras intenciones de Messi que no sea ganar la Copa América, en la que este sábado Argentina se enfrenta a Ecuador.

Por el bien del fútbol y de Miami, ojalá Messi vuelva a vestir de azulgrana, no está claro si por el bien del Barcelona, pero Laporta y el propio Messi sabrán en qué jardín se meten.