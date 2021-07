Problemas de visado ponen en duda la participación de Cuba en la Copa Oro

Maykel Reyes (9) de Cuba persigue el balón contra Canadá durante la primera mitad de su partido de fútbol de la Copa de Golf CONCACAF en Charlotte, Carolina del Norte, el domingo 23 de junio de 2019. AP Photo

Un problema con los visados puede dar al traste con las aspiraciones de la selección cubana de fútbol de participar en la venidera Copa Oro.

A horas del mediodía de este sábado 3 de julio el equipo de la Mayor de las Antillas se encontraba todavía en Nicaragua a la espera del visado de cuatro futbolistas, sin que se supiera si este problema iba a ser o no resuelto.

Cuba tiene programado jugar este mismo sábado a las 7 p.m. contra Guayana Francesa en el DRV PNK Stadium en Fort Lauderdale, en las prelimilares de la Copa Oro.

En caso que que todo se solucione y todos vuelen de inmediato, el equipo tendría que ir directo al estadio, con la dificultad que esto supone; pero en verdad a estas alturas parece algo poco probable.

El equipo tenía programado volar el jueves y el viernes entradas y dar la respectiva conferencia de prensa. La organización de Copa Oro no se ha pronunciado y no se sabe si, en caso de no poder llegar a tiempo, el partido será pospuesto o se dará por perdido para Cuba, quedando de este modo eliminada.

La selección cubana lleva entrenados en Guatemala y Nicaragua durante varias semanas y aunque los protocolos del COVID-19 han retrasado los temas de visado parece un hecho insólito que a día de hoy no se haya resuelto.

Este mediodía la delegación cubana estaba reunida tratando de encontrar una solución. Se desconoce el nombre de los jugadores a los que no le había llegado el visado.

En esta selección hay jugadores que no lo necesitan la Visa porque viven en Estados Unidos y en Europa, pero le resto si lo precisaba y había tiempo de sobra para solucionarlo.

En este grupo están el prometedor delantero Dairon Reyes y el defensa Modesto Méndez, quienes juegan para el equipo de Fort Lauderdale, filial del Inter Miami, así como el lateral zurdo Jorge Corrales, del Tulsa FC y el portero Raiko Arozarena de los Rowdies de Tampa Bay.

Desde España llega Carlos Alberto Vázquez Fernández, quien pertenece al Alcorcón y de Alemania viene Onel Hernández, quien juega para Norwich City de la Liga Premier de Inglaterra, junto a tres jugadores que se desempeñan en Italia, Noruega y San Marino respectivamente.

Además de dos futbolistas que juegan en Brasil, cuatro en Guatemala, y tres en Honduras, República Dominicana y Costa Rica respectivamente.

En total son 18 los jugadores que juegan fuera y solo cinco lo hacen en equipos de la isla, lo cual es un cambio muy importante.

De no jugar sería una pena ya que había una enorme expectación por ver a los dirigidos por Pablo Elier Sánchez.