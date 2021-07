La eliminación de Cuba en la Copa Oro por no presentación es una auténtica vergüenza

Dairon Reyes, delantero del Fort Lauderdale CF, no pudo jugar en su estadio con la selección de Cuba en la preliminares de la Copa Oro, después de estar un mes entrenando en Guatemala. Fort Lauderdale CF

El cruce de declaraciones no ayuda mucho y este jueves la Concacaf señala a los problemas administrativos de la AFC como el máximo responsable

Cuba no pudo jugar la Copa Oro, después de estar un mes preparándose para la misma. La razón: las visas para varios de sus integrantes no llegaron a tiempo, y “chirrín chirrán” pa’ casa y esperar otra nueva oportunidad.

No puede ser, esto es una vergüenza con letras mayúsculas y no vale que se acusen infructuosamente, unos a otros. Los hombres de bien ofrecen una disculpa y prometen (y cumplen) que eso no volverá a ocurrir.

La parte cubana, representada por la inútil Asociación de Fútbol de Cuba, argumenta que no les quisieron dar las visas y culpan al bloqueo. Ridículo.

“La selección cubana de fútbol no pudo viajar a Florida para participar en la Copa Oro de la Concacaf porque el Gobierno de los Estados Unidos no otorgó las visas correspondientes”, dice el primero de los cuatro párrafos del comunicado.

“El Gobierno de Estados Unidos no tiene ninguna justificación para negarnos la entrada al país...tamaño irrespeto merece no solo nuestro más enérgico rechazo, sino la urgente atención de las instituciones deportivas internacionales”, dice otra parte del comunicado cubano.

Y la Concacaf, en otro retorcido comunicado, se lava las manos, como si no fueran responsables de lo ocurrido como organizadores del evento.

“Concacaf ha estado en comunicación regular con la Asociación Cubana de Fútbol con respecto a su viaje a la Ronda Preliminar de la Copa Oro. Desafortunadamente, debido a los desafíos de viajes y visados relacionados con Covid-19, y al régimen de pruebas de Covid-19 requerido, su partido contra la Guayana Francesa no se llevará a cabo”, reza..

“Dada la situación actual de la salud pública y la constante necesidad de respetar los protocolos, la salud y seguridad de los equipos participantes no puede verse comprometida.

La Guayana Francesa avanzará a la segunda ronda de las Prelims y ahora se enfrentará a Trinidad y Tobago el martes 6 de julio de 2021”, añadió.

Tal vez hasta la parte estadounidense, o sea las oficinas de USCIS que emiten estos visados, puede tener su parte de culpa y si es así tanto la AFC como la Concacaf deben de hacer las respectivas reclamaciones, más que nada con vistas a eventos futuros.

Este 8 de julio, en su reunión ordinaria de la Concacaf , se tocó el tema y el organismo rector del fútbol de la región sacó un nuevo comunicado.

“Concacaf ha considerado las circunstancias que llevaron a que la selección masculina de Cuba no viajará a Miami, Florida, para su partido de la Ronda Preliminar de la Copa Oro (Prelims) contra la Guayana Francesa, programado para el sábado 3 de julio”, empieza el comunicado.

“Si bien problemas diversos su viaje y visa relacionados con COVID-19 fueron un factor, Concacaf ha recibido más información que destaca que otros problemas administrativos de la Asociación de Fútbol de Cuba contribuyeron a que Cuba no viajara y, posteriormente, perdiera su partido de Prelims contra la Guayana Francesa”, termina este comunicado.

Todo indica que la mala gestión de los responsables de solicitar el visado dio al traste con las aspiraciones de que el equipo jugara el torneo, pero sobre todo el tema de los famosos protocolos de COVID-19.

No sabían que en Guatemala no se gestionaban visas a EEUU para extranjeros, no sabían que era muy difícil conseguirlas en Nicaragua 72 horas antes, no conocían los problemas que hay hoy con la pandemia de COVID, por qué no las solicitaron en la Habana, sobre todo después de saber que la de los peloteros se le gestionaron allí perfectamente.

Y para colmo la Concacaf señala que “los problemas administrativos de la AFC contribuyeron a que Cuba no viajara”, nada nuevo en una federación que vive culpando siempre a los demás del desastre del fútbol en la isla, sin que pase nada.

Basta ya señores de la AFC de politizar todo para esconder su ineptitud, ya basta de hablar del Gobierno de EEUU como el culpable de todos sus males. Por una vez compórtense como hombres, asuman su errores y resuelvan los problemas, que son muchos y muy grandes en gran parte porque trabajan poco y mal.

El golpe anímico a los jugadores ha sido brutal, como enorme ha sido la decepción a los millones de seguidores del fútbol cubano, deseosos de ver este nuevo proyecto del director técnico Pablo Elier Sánchez con 19 jugadores que fueran de la isla.

Porteros: Raiko Arozarena, Nelson Johnston, Elier Pozo y Sandy Sánchez. Defensas: Carlos Vázquez, Erick Rizo, Yosel Piedra, Yunior Pérez, Modesto Méndez, Dariel Morejón, Asmel Núñez, Jorge Luis Corrales y Karel Espino.

Medios: Rolando Abreu, Arichell Hernández, Davide Incerti, William Pozo, Luis Javier Paradela y Jean Carlos Rodríguez. Delanteros: Onel Hernández, Dayron Reyes, Maykel Reyes, Yasniel Matos y Joel Apezteguía.

En EEUU juegan cuatro: Arozarena (Tampa Bay), Corrales (Oklahoma), Méndez y Dairon Reyes (Fort Lauderdale). Mientras en Europa hay otros cinco: Onel Hernandez (Norwick), Vázquez (Navalcarnero), Incerti (Ternana), Pozo (Strommen) y Apezteguía (Tre Fiori)

Solo cinco de los 24 seleccionados juegan en Cuba. Ellos son: Johnson (Santiago); Rizo (Santiago), Pérez (Guantánamo), Nuñez (Ciego); Abreu (Santiago). El resto juegan en Brasil o en el Caribe.

Estos muchachos son el presente, el futuro y el sueño de muchos cubanos, deseoso de que ellos le devuelvan el orgullo perdido… si los dejan.