Tevez vacaciona en Miami y el Inter aventaja a los tres equipos de MLS que le quieren

FILE - In this Oct. 22, 2019 file photo, Carlos Tevez of Boca Juniors, waves prior to the Copa Libertadores semifinal second leg soccer match against River Plate, at La Bombonera stadium in Buenos Aires, Argentina. Tevez in a press conference on Friday, June 4, 2021 announced his departure from the team. (AP Photo/Natacha Pisarenko, File) AP

El estelar futbolista argentino Carlos Tevez pudiera llegar esta misma temporada al Inter Miami si el club de David Beckham consigue hacerle un hueco como Jugador Franquicia.

El Apache anunció al final de esta temporada que se marchaba de su querido Boca Juniors, pero que dejaba abierta una puerta para jugar en la MLS.

Tevez ahora se encuentra en el órbita de tres equipos de la liga de Estados Unidos y uno de ellos es Miami, los otros dos son Atlanta y Minnesota.

Los rumores de que su destino tendría más sentido en el Inter, después de verle vacacionar en las playas de Miami y de saber que en el club de la Capital del Sol también juegan otros cinco argentinos: Gonzalo y Federico Higuaín, Leandro González Pírez, Nico Figal y Julian Carranza.

En el Atlanta United probablemente lo quiera su técnico, el argentino Gabriel Heinze. Y en Minnesota no tiene a nadie, pero el equipo está interesado en contratar sus servicios.

Tevez entregaría gol, asistencias, lucha, actitud ganadora y su basta experiencia, luego de pasar por los dos Manchester (United y City), la Juventus, Corinthians, Aston Villa y, como no, por Boca.

El problema ahora es que Miami tiene cubierta sus tres plazas de Jugador Designado, el cual puede ganar más que el resto, y es difícil pensar que Tevez quiera recalar en el Inter ganado poco dinero, por lo que habría que liberar una de estas tres plazas, o sea dejar salir a alguno o intercambiar a Blaise Matuidi, Rodolfo Pizarro o Gonzalo Higuaín. Difícil.

Pizarro en un momento sonó para regresar a México, pero el entrenador Phil Neville ha insistido por activa y por pasiva que le quiere y que va a triunfar en Miami. Mientras Gonzalo y Matuidi son intocables.

De cualquier modo ESPN reveló que a Tevez le han llegado tres ofertas de estos tres clubes de la MLS, los cuales tienen dinero y cualquier cosa podría pasar. Lo que sí es cierto es que a Boca no va a volver.

“No sé si decir que me retiro, porque en tres meses tal vez me levanto con ganas de jugar y retorno a las canchas”, dijo El Apache. “Pero no con la camiseta de Boca, eso ya no”.

Aunque todo indica que a Tevez si le gustaría volver en un futuro cercano para trabajar con el club Xeneize y que este distanciamiento precisamente es propiciar su vuelta ya no como jugador sino como directivo.

A Tevez, de 37 años, le puede quedar uno o dos años de fútbol y por su garra y entrega sería bienvenido en el Inter para formar una dupla de lujo en ataque con el Pipita.

Fue el propio Tevez el que colgó en redes sociales las fotos con su familia disfrutando en las plazas de Miami.y aunque esto no quiere decir cual es su preferencia no hay duda de que es una buena señal.

No se trata de tener más dinero o simplemente abrir la chequera, hay normas y, sobre todo tras lo ocurrido con Matuidi, el Inter no quiere sorpresas. Si Tevez dice que sí todo se hará cumpliendo las reglas.

Tevez es el último nombre de una larga lista de pretendientes del Inter, y la propuesta puede ser atractiva, pero no es tan fácil. Claro está, a esta historia le falta al menos una segunda parte.