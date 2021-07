El Inter Miami toca fondo con una escandalosa goleada en casa en su peor partido

Este Inter Miami no tiene remedio y ahora sí que ha tocado fondo.

Se esperaba que después de tanto entrenamiento se viera por fin la mejor versión del equipo de Miami, pero lejos de eso, ofreció la peor imagen posible, y salió goleado 5-0 por el New England Revolution este miércoles 21 de julio en su casa, el DRV PNK Stadium, frente a su incansable afición que llevó 13,963 aficinados a las gradas.

Y no solo porque permitieron una manita, en el debut del portero holandés Nick Marsman, sino porque este Inter no sabe pararse en el campo, no sabe correr, no sabe pasar y su sistema 4-2-3-1 hace que el equipo siempre este partido en dos, en el que cada jugador hace la guerra por su lado.

Los goles de New England fueron anotados por Arnor Traustason (15’ y 37’), Teal Bunbury (27’) y Adan Buksa (45’ y 82’).

Por si fuera poco su goleador Gonzalo Higuaín se retiró del campo lesionado, sustituido por su hermano Federico,y abucheado por los seguidores de Miami que no paran de sufrir con seis derrotas al hilo y ocho en total con tan solo dos victorias en 14 partidos.

De este modo el Inter con tan solo ocho puntos (2-2-8) se mantuvo en el sótano de la Conferencia Este, mientras New England se reafirmaba en la cima con 30 puntos.

Si bien individualmente no hay un solo jugador del Inter que alcance al menos un aprobado, el entrenador Phil Neville tiene la mayor parte de responsabilidad, por su elección, por su sistema y por no lograr lo que tenía en mente, pero no renunció.

“Es el momento más bajo desde mi llegada”, dijo Neville. “Podemos perder partidos, pero de la manera en que hemos caído hoy es más que inaceptable. Ellos estuvieron muy bien”.

Y que no sele puede negar el mérito al Revolution, que este miércoles dio una exhibición en Fort Lauderdale de cómo jugar al fútbol, como plantar a un equipo en la cancha y cómo seleccionar a futbolistas. Uno por uno fueron muy superiores en todas las líneas y merecidamente son líderes.

Juego

El primer tiempo terminó 4-0 favorable al Revolution, pese a que el Inter tuvo algo más el balón. Miami tiró ocho veces a puerta, ninguna entre los tres palos, mientras New England disparaba en nueve ocasiones y ocho por dentro, contando los cuatro goles.

El Miami salió con una gran actitud y fue mejor en los primeros 10 minutos con tres disparos a puerta muy cerca de ser cantados goles, por uno de sus rival y dominio de balón casi absoluto, pero eso fue todo.

Al minuto 15 llegó el 1-0 para New England con un buen remate de cabeza de Arnor Traustason tras el magistral cobro de una falta al corazón del área por parte del español Carles Gil desde la izquierda.

Al 27’ llegó el 2-0 tras un contragolpe rematado a las redes por Teal Bunbury tras recoger un rechace de Marsman, el portero del Inter. La jugada la inició Gil, quien desde la izquierda recortó hacia el centro para luego cederla a Tommy McNamara, quien entraba por la derecha para que disparara con la buena fortuna que el balón cayó en los pies de Bunbury.

Pizarro remató al larguero al 34’, tras centro de Lewis y luego el Inter se salva de un remate del Traustason al 35’, quien en la siguiente jugada, al 37’, marcó el 3-0, tras rematar con la derecha un balón suelto en el centro del área, que no alcanzó a despejar la débil defensa de Miami tras la salida del córner.

Marnsman salvó con el pie un gol hecho de Bunbury al 90’; pero no puedo evitar poco después en el tiempo añadido que Adan Buksa hiciera el suyo al rematar sin marca un centro desde la derecha de Gil, tras bailar a Christian Makoum.

Jay Chapman entró por Blaise Matuidi y Kieran Gibbs hacía su debut por Makoum y el equipo tuvo más mordiente, pero solo eso, en verdad era un verdadero desorden con pases a la nada, sin mediocampo, solo un poco más de ganas y nada de fútbol jugando uno de los peores partidos de su corta historia.

Al 68 debutó Indiana Vassilev con el Inter, entrando por Pizarro. Indy ofreció buenas jugadas, pero el equipo no mejoraba, pese a que el Revolution no apretaba.

Al 82’, Julián Carranza, que entró por Robbie Robinson, mandó un remate de cabeza al larguero, pero en el rechace New England le mandó la pelota a los pies de Buksa, quien la picó sobre el portero para marcar su segundo y poner el 5-0 en la pizarra.

Si el segundo tiempo sobró, más sobraron los últimos ocho minutos.

Dura derrota y el domingo viene el Montreal.