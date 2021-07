El Inter Miami se refuerza. Firma a un defensa que jugó con selección de EEUU

El Inter Miami busca levantar su nivel de juego en la segunda mitad de la temporada y por eso reforzó su línea de fondo el jueves con la firma del exdefensa central de la selección masculina de Estados Unidos, Ventura Alvarado.

Alvarado es un mexicano-estadounidense de 28 años que ha pasado los últimos 10 años jugando en la Liga MX de México donde ganó dos títulos de Clausura, uno del Apertura y otro de la Copa MX. También participó con dos equipos en la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Alvarado acordó con Miami hasta el final de esta temporada, con opciones para 2022 y 2023.

Se incorpora al equipo y se encuentra a la espera de recibir su Certificado de Transferencia Internacional (ITC).

“Estamos emocionados de fichar a Ventura para Inter Miami para agregar profundidad a la plantilla y que nos ayude a fortalecer nuestra línea defensiva. Es un defensor central experimentado que ha jugado al más alto nivel en México y con la selección nacional”, expresó Chris Henderson, director de operaciones de fútbol y director deportivo del club de Miami.

Natural de Phoenix, Alvarado se fue a México cuando tenía 12 años para jugar con el equipo juvenil de Pachuca. Militó en el América (2012-2016), Necaxa (cedido en 2013-2014 y fichó 2018-2020), Santos Laguna (2017) y Club Atlético de San Luis (2020-2021).

Ha estado entrenando con el Inter Miami durante tres semanas y se está aclimatando a su nuevo equipo.

“Hace mucho más calor y humedad aquí que en México, así que me he ido acostumbrando a eso”, le dijo al Miami Herald. “Mis primeros días fueron duros porque me pesaban las piernas, pero ahora me siento mucho más cómodo. Hice una doble sesión el jueves y me sentí bien ”.

También le ha impresionado el nivel de talento de la plantilla.

“Hay muchos buenos jugadores jóvenes aquí y también chicos mayores como [Gonzalo] Higuaín, que ha jugado al más alto nivel”, explicó. “Estaba muy emocionado de conocerlo y aprender de él. No tenemos demasiados jugadores con ese tipo de experiencia en México“.

Alvarado ha jugado contra el mediocampista de Miami Rodolfo Pizarro, miembro de la selección mexicana, y afirmó que está feliz de estar en el mismo lado de la pelota que él después de años jugando contra él en México.

El entrenador de Miami, Phil Neville, llamó a Alvarado un defensor “como Figal”, refiriéndose a Nico Figal.

“Ventura aporta una buena experiencia”, comentó Neville. “Es tremendamente ambicioso. Va a proporcionar una competencia real para Ryan (Shawcross), Leandro (González Pirez), Nico, para Christian (Makoun). Sentimos que era un área que necesitábamos fortalecer porque la cantidad de juegos que se avecinaba, no queríamos quedarnos cortos con la falta de experiencia en el defensa central’’.

Alvarado era elegible para jugar con su país natal Estados Unidos y México por sus padres.

Recibió la invitación del exentrenador de EE UU Jurgen Klinsmann e hizo su debut en un amistoso contra Dinamarca el 25 de marzo de 2015. Tuvo 13 apariciones con la selección nacional, incluidos cuatro partidos de la Copa Oro de la CONCACAF de ese año.

El Inter Miami marcha en el último lugar de la Conferencia Este con nueve puntos en 13 partidos.

En su último partido igualó 1-1 contra el Philadelphia Union. Jugará en casa el sábado por la noche contra el CF Montreal.