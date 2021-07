Para el Inter Miami todos los partidos son finales y ante Montreal busca la revancha

El ariete del Inter Miami CF Gonzalo Higuain (9) trata de llegar al balón frente al portero del Philadelphia Union Matt Freese (1) , el pasado 25 de julio de 2021 en el DRV PNK Stadium en Fort Lauderdale. ctrainor@miamiherald.com

Este sábado 31 de julio (8 p.m.) el Inter Miami CF tiene una importante cita en el DRV PNK Stadium, donde se enfrentará a CF Montreal con una solo idea en mente: llevarse la victoria.

El partido se transmitirá por televisión por televisión a través de My33, CW34, UniMás y las entradas están disponibles en Ticketmaster y en la web del club.

El Inter con solo 9 puntos (2-3-8) busca salir del fondo de la tabla del Este y comenzar su ascenso por lo que a partir de ahora todos los encuentros son finales.

El entrenador Phil Neville está trabajando a destajo con el equipo y su optimismo va en aumento.

“Para el juego de este fin de semana tengo una sensación mucho más positiva que la del mes anterior”, dijo Neville. “Lo vemos como un pequeño paso adelante en términos de actitud y desempeño, pero es solo un pequeño ladrillo colocado en los cimientos, y debemos seguir construyendo”.

Montreal no es precisamente un equipo adecuado para iniciar la remontada, ocupando el 7mo lugar de su conferencia con 22 puntos (6-4-5), pero eso ahora es lo de menos, para el equipo de Miami ahora todos son iguales. Los canadienses vienen con dos derrotas consecutivas sobre sus escaldas al caer en el NY City (1-0) y New England (2-1).

Será el tercer encuentro entre ambos esta temporada y la cuarta vez en la historia del club, y el Inter nunca ha podido ganar, partidos anteriores contra Montreal esta temporada, primero 2-0 en casa el 12 de mayo y luego 1-0 como visitante el 3 de julio. Pero siempre hay una primera vez y se espera que sea esta, en este encuentro revancha.

El once de Miami viene de empatar 1-1 contra el Philadelphia Union (4to), en un partido donde fue muy superior y donde Robbie Robinson anotó el gol tras una gran asistencia de Gonzalo Higuaín.

El equipo necesita que estos dos jugadores sigan marcando y que despierte Lewis Morgan, pues actualmente es el peor de la MLS en goles con solo 10, empatado con el Austin.

Lo bueno es que permite relativamente poco, por lo que sorprendió la contratación de este jueves del exdefensa central de la selección de Estados Unidos, Ventura Alvarado.

El zaguero mexico-americano, de 28 años, ha jugado los últimos 10 años en la Liga MX de México y en principio estará hasta el final de esta temporada. Alvarado lleva tres semanas entrenando con el equipo y está a la espera de recibir su Certificado de Transferencia Internacional (ITC).

Alvarado ha jugado contra Rodolfo Pizarro, quien este jueves fue fundamental en el triunfo de la selección mexicana y está ahora encantado de coincidir con el mismo club.

No se esperan grandes cambios en el once de Neville, al que pudiera regresar Blaise Matuidi, además de hacerle un hueco a Brek Shea, aunque pudiera repetir el once que jugó contra el Union.

Este es el probable once del Inter Miami: Nick Marsman; Nico Figal, Ryan Shawcroos, González Pírez, Kieran Gibbs; Gregore, Blaise Matuidi; Lewis Morgan, Federico Higuaín, Robbie Robinson; y Gonzalo Higuaín.