Leo Messi: “Es el momento más difícil de mi carrera deportiva, no estaba preparado”

Lionel Messi llora al comienzo de una conferencia de prensa en el estadio Camp Nou de Barcelona, España, el domingo 8 de agosto de 2021. El FC Barcelona había anunciado previamente que las negociaciones con Lionel Messi habían terminado y que Messi dejaría el club. AP

A Lionel Messi le costó arrancar en su rueda de prensa de despedida del Barcelona. Nada más llegar al podio rompió en llanto y no era para menos.

Después de 20 años en el club, el mejor jugador de la historia del Barça le tocaba decir adiós, después de no llegar a un acuerdo para continuar vistiendo la camiseta azulgrana.

“No se ni que decir, estoy bloqueado todavía. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años y de hacer toda mi vida acá”, dijo Messi. “No estaba preparado, estaba convencido de que íbamos a seguir, era lo que más queríamos”.

Con la voz entrecortada por la emoción poco a poco Messi se fue recomponiendo para hacer balance de su etapa en el Barcelona

“Hoy toca despedirme. Fueron muchísimos años, toda mi vida acá, llegué siendo muy chiquito, con 13 años, después de 21 años me voy con mi mujer, con tres catalanes-argentinos”, comentó Leo. “No puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad a la cual no tengo duda de que cuando pasen unos años vamos a volver”.

En la rueda de prensa estaba su familia, sus compañeros de equipo, algunos amigos y directivos del club quienes al final de la misma le regalaron el más sentido de los aplausos, aunque La Pulga echó de menos el poder despedirse ante su público

“Agradezco el cariño de la gente. Me hubiese gustado despedirme de otra manera”, indicó. “Nunca imaginé mi despedida, porque no lo pensaba, pero creo que no lo hubiese imaginado de esta manera. Me hubiese gustado hacerlo con gente, en el campo, poder escuchar una última ovación de ellos, un último cariño”.

En sus 17 temporadas en el primer equipo Messi conquistó 35 títulos, siendo su máximo goleador histórico con 672 en 778 partidos lo cual también es un récord. Además de ser máximo anotador histórico de la liga española con 474 goles.

Al final, cuando todo parecía arreglado, no se pudo alcanzar un acuerdo para que Messi permaneciera en el Barça y se despidiera a lo grande.

“Todos teníamos claro de que yo iba a llegar y lo teníamos todo arreglado. Siempre fuimos sinceros por mi parte”, respondió Messi. “Yo hice todo lo posible. El club dijo que no se pudo por un tema de LaLiga, pero escuché muchas cosas del porqué no seguía. No sé bien el entramado de todo esto. No se pudo por LaLiga, por la deuda del club”.

La cara de Leo en verdad reflejaba la tristeza por abandonar el club que no pudo hacer frente a una enorme deuda y a la vez pagar el estratosférico salario que pedía Messi.

Aunque el jugador no reveló su futuro, sí afirmó que hay conversaciones con el PSG.

“Es una posibilidad. Cuando todo se supo, recibí muchas llamadas. La gente me conoce. Quiero seguir compitiendo”, dijo Leo. “Mis últimos años los quiero acabar así. Es mi mentalidad. querer ganar, la gente me conoce de sobra para cuestionarme que quiera irme a un club para competir. Debo seguir mi camino. Tengo que pensar en mi carrera”.

De este modo se despidió Messi del Barça. En París le esperan para cerrar un nuevo contrato y empezar otra etapa que, a sus 34 años, tal vez sea la última.